Attacco alla Giunta dal M5S, «Immobilismo della maggioranza, solo idee copiate»

La Giunta, secondo M5S, si limita, come fatto recentemente con le ciclabili, a copiare delle idee, oppure a perpetuare gli effetti dei Piani urbanistici, buoni per tutte le stagioni. Si lamenta, inoltre, che vengono respinte le proposte della minoranza e quelle poche votate insieme sono puntualmente disattese, come la mozione ‘plastic free’ inattuata da 2 anni.

La Giunta «pronta solo a pavoneggiarsi con slogan ripetitivi» rilevano i grillini che vivacchia in attesa di attuare il programma amministrativo. Questi i temi trascurati: la piazza, le palazzine dell’area Franchi dopo la presentazione all’Auditorium Sant’Angelo in piena campagna elettorale; i provvedimenti a favore delle attività produttive danneggiate in materia di riduzione dei tributi, effettuati solo con il sostegno del Governo Conte. Infine, il problema sicurezza che sarebbe stata implementata «con la rimessa in funzione delle telecamere, la cui maternità va ascritta all’ex assessore ai lavori pubblici Catia Degli Esposti, in carica fino a gennaio 2019».