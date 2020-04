Guanti e mascherine, esonerati i bimbi sotto i sei anni

Obbligatori per tutti gli altri. Esenzione speciale per le persone che non li tollerano per ragioni psicofisiche

BASTIA UMBRA In vigore l’ordinanza del sindaco Paola Lungarotti sui dispositivi individuali per fronteggiare il Coronavirus: obbligo di indossare guanti e mascherine negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici. “La Protezione Civile ha iniziato e continuerà a distribuire mascherine negli esercizi commerciali, fermo restando la necessità che ognuno si doti dei dispositivi necessari” precisa il sindaco. Privati e gestori di servizi pubblici devono far rispettare le norme (ingressi scaglionati, distanze e controlli). L’obbligo di guanti e mascherina vale anche per chi utilizza mezzi pubblici di trasporto mentre, fermo restando il rispetto delle distanze, l’obbligo di guanti e mascherina non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche, purché attestate da apposita certificazione. Per evitare spostamenti e ridurre i servizi lavorativi, l’ufficio Anagrafe del Comune propone le autodichiarazioni anche per i privati. I cittadini interessati trovano sul sito del Comune tutte le informazioni.

F.L.