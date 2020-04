Avere un giardino significa migliorare tantissimo la qualità delle giornate

di Ramona Furiani

Riflessioni da pandemia!

Avere un giardino, oggi, significa migliorare tantissimo la qualità delle giornate!

Tuttavia, negli ultimi decenni, abbiamo assistito ad una costante battaglia tra la qualità della vita ed il profitto.

Abbiamo assistito alla realizzazione di piani regolatori, piani urbanistici ecc… che hanno stravolto le nostre città trasformandole in luoghi dagli spazi vitali minimi.

Abbiamo assistito a campagne elettorali ricche di spunti su questo tema e tutte sotto lo slogan di “consumo di suolo zero” senza nulla dire invece sul “consumo dei volumi”!

Oggi la natura ci dice qualcosa in più….

lo spazio è vita…

il sole è vita…

il verde è vita…

un fiore è vita…

Senza questi si può solo provare a sopravvivere…di certo non a vivere bene!

Oggi più che mai servono scelte coraggiose…

Oggi più che mai va incentivata e privilegiata la costruzione, mono/bi/quadri-familiare…

Oggi più che mai serve pensare ad un’edilizia “sostenibile” in cui persona e abitazione siano in armonia tra loro, in cui la casa si fa parte dell’uomo e non mero contenitore.

Oggi più che mai serve qualità…

