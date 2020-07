Piedibus storico, alla riscoperta del territorio: si parte da Costano La storica dell’arte Clarissa Sonno condurrà la passeggiata

«Costano, secondo la tradizione, fu luogo del martirio di San Rufino. Per secoli oggetto di contese tra Perugia e Assisi, da piccolo centro rurale diventa fortilizio e poi castello di importanza militare e commerciale. Teatro di lotte per il potere in Umbria fu punto dogana e avanguardia strategica» (testo di V. Coronelli). Si tratta di un’iniziativa importante, soprattutto per i giovani finalizzata a i migliorare la conoscenza del proprio territorio.

Le manifestazioni dell’Estate a Bastia Umbra stanno prendendo quota. Dopo l’esordio di domenica 5 luglio, non proprio molto brillante, ‘Venerdì sotto le stelle’ del 10 luglio e la domenica con la Fiera e la Galleria d’arte sono riuscite a richiamare visitatori destando l’interesse dei bastioli e non solo. Il prossimo appuntamento del Piedibus sarà a Bastia il 29 luglio.

Un’altra iniziativa culturale dell’amministrazione comunale che parte oggi è la partecipazione al contest fotografico #vediamobastiaumbra, foto ed emozioni della nostra città. Per aderire sarà sufficiente pubblicare una fotografia scattata in luoghi significativi della città su Instagram.