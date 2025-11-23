Bastia Umbra, Consiglio aperto dedicato alla violenza di genere

Ampia partecipazione alla seduta straordinaria del 21 novembre

A Bastia Umbra si è svolto venerdì 21 novembre un Consiglio Comunale aperto interamente dedicato al tema della violenza di genere, un’iniziativa che per la prima volta ha portato in aula una riflessione collettiva su un fenomeno ancora profondamente radicato nel tessuto sociale. La seduta, promossa per affrontare pubblicamente una questione di rilevanza civile, ha richiamato un’ampia partecipazione di cittadini, realtà associative e figure istituzionali impegnate nella tutela dei diritti e nella prevenzione della violenza.

La riunione è stata aperta dalla Presidente del Consiglio Comunale Luisa Fatigoni, che ha introdotto i lavori istituzionali. A seguire è stato presentato l’esito delle attività del Tavolo Comunale per le Pari Opportunità, illustrato dall’assessora e presidente del Tavolo Elisa Zocchetti. Nel corso della seduta è stata inoltre svelata l’installazione artistica “Anime sfregiate”, opera realizzata dagli studenti del Liceo Scientifico Convitto Nazionale-Principe di Napoli, un contributo simbolico che ha accompagnato il confronto offrendo uno spunto di riflessione sul vissuto delle vittime.

La discussione è proseguita con gli interventi di professioniste impegnate quotidianamente nel contrasto alla violenza. Tra loro la direttrice del Distretto dell’Assisano dell’Usl Umbria 1, la direttrice sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, la referente del Punto d’Ascolto Antiviolenza della Zona Sociale 3 e la presidente delle Reti AntiViolenza. Le loro analisi hanno delineato il quadro degli strumenti di supporto attivi sul territorio e l’importanza di un coordinamento stabile tra enti sanitari, servizi sociali e associazioni.

Un momento centrale della serata ha riguardato le testimonianze dirette. Tre donne che hanno vissuto percorsi di violenza hanno condiviso la loro esperienza, insieme a due studentesse impegnate nei progetti formativi del Liceo Properzio di Assisi. I loro contributi hanno evidenziato quanto il sostegno delle istituzioni e della comunità sia determinante per il recupero e per l’accesso ai percorsi di protezione.

Alla seduta ha partecipato anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra, che ha richiamato il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela delle vittime e nella collaborazione con i servizi territoriali. La presenza delle autorità militari, delle figure sanitarie e delle associazioni ha contribuito a delineare un quadro completo degli attori coinvolti nella prevenzione e nella gestione dei casi di violenza.

In chiusura, il sindaco Erigo Pecci ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere politiche di sostegno alle persone vulnerabili e nel proseguire il lavoro avviato con il Tavolo per le Pari Opportunità. La serata ha rappresentato un’occasione di confronto pubblico che ha riunito istituzioni e comunità attorno alla necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a richiedere interventi costanti e coordinati.

Il Consiglio aperto ha così offerto un quadro complessivo dell’impegno locale contro la violenza di genere, valorizzando il contributo delle realtà del territorio e confermando la volontà di proseguire su un percorso condiviso di sensibilizzazione e prevenzione.