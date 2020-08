Chiama o scrivi in redazione

Sono otto, tutti giovani, i casi positivi al coronavirus a Bastia Umbria

Sono otto, tutti giovani, i casi positivi al coronavirus, di cui uno asintomatico e gli altri sette con lieve sintomatologia. Anche questi ultimi due casi erano già in isolamento domiciliare fiduciario obbligatorio.

E’ indispensabile non abbassare la guardia, il virus colpisce ad ogni età se non si rispettano le regole basilari. E’ fondamentale la responsabilità personale, la prevenzione più importante che di fatto abbiamo per continuare a svolgere le nostre attività e la nostra vita sociale.

La regione ne comunica 7 nel bollettino di oggi. L’ottavo caso è emerso dopo e, pertanto, sarà conteggiato domani.