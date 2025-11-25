Cerasa Mechanics srl, opportunità lavorativa e di carriera

Cerasa Mechanics srl è una società che opera nel settore delle produzioni meccaniche di precisione dal 1980. I suoi clienti sono grandi società che operano anche a livello internazionale nei settori della meccanica più disparati: oli&gas power, difesa, big science, packaging farmaceutico biomedicale, e altri settori dove è richiesta componentistica meccanica di precisione pronta da utilizzare ed essere installata nei loro impianti, macchinari.

Nella sede a Petrignano di Assisi, zona industriale, trovano attualmente impiego 20 persone con una età media di 30anni le quali sono state formate principalmente all’interno della stessa azienda seguendo percorsi formativi che prevedono anche corsi di aggiornamento sviluppati da personale esterno.

L’azienda, certificata dal 2007 secondo i parametri dettati da ISO 9001:2015, è sempre stata attenta alla crescita e al benessere dei propri dipendenti oltre che dai nuovi dettami inerenti la sostenibilità delle imprese europee dove l’importanza del lavoratore è un fattore centrale e determinante per la crescita stessa dell’impresa.

L’azienda è costantemente alla ricerca di nuove figure e risorse per la propria area tecnica e produzione: “In questi anni abbiamo investito molto sia internamente sia esternamente anche con gl’Istituti Tecnici della Provincia di Perugia per la ricerca e la formazione di risorse. La nostra azienda consente di conseguenza di acquisire competenze ed esperienze visti i diversi ambiti di mercato e l’interfacciarsi con il mercato nazionale ed estero; i profili ricercati sono sia con esperienza lavorativa pregressa sia senza, ma desiderosi di crescere e formarsi”.

“In relazione ai profili più interessanti per noi che stiamo ricercando con esperienza lavorativa” prosegue nell’intervista il dott. Emanuele Cerasa amministratore della Cerasa Mechanics srl, “due sono i principali: operatori cnc su torni e operatori cnc su fresatrici con controlli numerici Fanuc, Fagor e Heidenhain”.

Ma chi è l’operatore cnc?

In questa slide estratta dal loro sito aziendale è descritta molto bene questa figura professionale:

https://www.cerasamechanics.it/wp-content/uploads/operatore_cnc.pdf

In relazione alle varie situazioni lavorative processate ed analizzate, tale professionalità si acquisisce in un periodo di 3- 5 anni all’interno dei vari reparti di produzione e attraverso la conoscenza del disegno tecnico e dei vari strumenti di misura diventa portfolio di competenze lavorative di assoluta rilevanza.

Cerasa Mechanics srl, da parte sua, tali risorse le valorizza, le fa crescere ulteriormente in relazione ai settori di lavoro, le premia ed incentiva in maniera importante sulla base delle doti professionali e di lavoro in team espresse nel percorso lavorativo.

Per la ricerca anche di risorse senza esperienza, in particolare ma non solo, di età anagrafica rientrante nel contratto di apprendistato, ovviamente il diploma di maturità tecnica diventa dirimente per quanto detto precedentemente.

“Viviamo in un epoca dove la nostra società occidentalizzata”, prosegue nell’intervista il dott. Cerasa, “sta affrontando un epocale giro di boa in cui gli equilibri geopolitici mondiali sono rimessi in discussione e determineranno inevitabilmente grossi cambiamenti di carattere economico e lavorativo che impatteranno nella vita di ognuno di noi.

In questo nuovo contesto ci sarà sempre meno spazio per quei lavoratori le quali competenze saranno facilmente sostituibili dal crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione.

Chi invece fin da oggi investirà il suo tempo per apprendere un mestiere le cui competenze tecniche difficilmente possono essere rimpiazzate dall’automazione informatica, almeno per i prossimi 50-70 anni, sarà senza ombra di dubbio tra le categorie privilegiate”.

La Cerasa Mechanics srl è sempre aperta a valutare richieste di lavoro e nel suo sito internet dedica una pagina apposita che può essere utilizzata per l’invio dei curriculum per chi può essere interessato.

Cerasa Mechanics srl

Viale dei Pini 34/36, zona industriale Petrignano di Assisi PG

Tel 075-8038219 -8038074

Mail: info@cerasamechanics.it

Pec: cerasamechanics@pec.it

https://www.instagram.com/cerasamechanicssrl/

https://www.facebook.com/people/Cerasa-Mechanics-srl/61558630951115/

https://it.linkedin.com/company/cerasa-mechanics-srl