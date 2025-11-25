Telefono d’Argento rafforza il sostegno agli anziani fragili

Volontari e Comune insieme per inclusione e vicinanza sociale

Il Comune di Bastia Umbra conferma la piena operatività del servizio “Telefono d’Argento”, iniziativa che da anni rappresenta un presidio di prossimità per gli anziani soli o in condizioni di vulnerabilità. L’attività, gestita interamente da volontari, si pone l’obiettivo di contrastare l’isolamento e di garantire un supporto concreto nella quotidianità, offrendo ascolto, compagnia e assistenza pratica.

Il programma si rivolge soprattutto a persone autosufficienti che vivono da sole o in coppia e che necessitano di un sostegno per affrontare fragilità sociali o familiari. In casi particolari, ulteriori richieste possono essere valutate dai Servizi Sociali comunali, che verificano i requisiti attraverso colloqui dedicati.

Tra le attività garantite figurano il trasporto verso strutture sanitarie, uffici pubblici e centri di riabilitazione, oltre al supporto per la spesa quotidiana. Non mancano momenti di animazione, intrattenimento e socializzazione, anche telefonica, che favoriscono la creazione di legami e la riduzione della solitudine. Ogni settimana sono inoltre previsti incontri in presenza presso la sede operativa, occasione di confronto e relazione diretta.

Dal 3 dicembre il servizio sarà attivo ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in via Cesare Battisti 11. Per accedere è necessario rivolgersi al Settore Sociale del Comune, che coordina le richieste e indirizza gli utenti verso gli assistenti sociali dell’Ufficio della Cittadinanza.

Il “Telefono d’Argento” si conferma così un tassello fondamentale della rete di solidarietà locale, capace di unire istituzioni e volontariato in un impegno comune per migliorare la qualità della vita degli anziani. La disponibilità di contatti diretti con il Comune consente un accesso semplice e immediato, rafforzando la fiducia dei cittadini in un servizio che mette al centro la persona e la sua dignità.