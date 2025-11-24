Bastia Umbra rilancia il progetto solidale Giocattolo Sospeso

Un gesto di comunità per regalare sorrisi ai bambini fragili

Il Comune di Bastia Umbra ha confermato anche per il 2025 la propria adesione all’iniziativa nazionale “Giocattolo Sospeso”, promossa da Assogiocattoli. La decisione è stata formalizzata con la Delibera di Giunta n. 332 del 20 novembre 2025, che sancisce la continuità di un progetto ormai radicato nel tessuto sociale cittadino.

Dal 20 novembre, presso l’esercizio commerciale “La Casa del Giocattolo”, è possibile acquistare un gioco e lasciarne uno “sospeso”, destinato a bambini di famiglie in difficoltà economica. La raccolta e la distribuzione saranno coordinate dal Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune, garantendo che ogni dono raggiunga chi ne ha più bisogno.

Il meccanismo è semplice ma carico di significato: un gesto di acquisto si trasforma in solidarietà concreta, capace di portare un sorriso nelle case durante il periodo natalizio. L’iniziativa, già sperimentata con successo lo scorso anno, aveva registrato un’ampia partecipazione della cittadinanza, segno di una comunità attenta e generosa.

Il Comune rinnova l’appello ai cittadini affinché sostengano questa forma di condivisione sociale, che non solo allevia le difficoltà di molte famiglie, ma rafforza il senso di appartenenza collettiva. Bastia Umbra si conferma così un territorio dove la tradizione natalizia si intreccia con la solidarietà, trasformando un semplice giocattolo in un simbolo di speranza e vicinanza.