Natale 2024 a Bastia Umbra: Inaugurazione tra tradizione e novità

Bastia Umbra ha dato il via ufficiale alle celebrazioni del Natale 2024 con una serata ricca di emozioni e tradizioni. L’inaugurazione, che si è svolta ieri pomeriggio, ha visto una grande partecipazione di famiglie e bambini, nonostante la pioggia che ha accompagnato l’inizio della manifestazione. La città ha dato appuntamento ai cittadini con la storica “Festa della Madonna”, un evento tradizionale organizzato dalla Pro Loco, che ha visto la presenza di un numeroso pubblico raccolto attorno al grande “focone” acceso per l’occasione.

Alle 17:45, dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura, Paolo Ansideri, e del Sindaco Erigo Pecci, sono stati accesi i tradizionali giochi di luce che hanno arricchito la città, creando un’atmosfera natalizia suggestiva. Ansideri ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Natale 2024 di Bastia Umbra, mentre Pecci ha invitato la cittadinanza a partecipare alle numerose iniziative in programma, confermando che quest’anno le festività saranno caratterizzate da un Natale “diverso dal solito”.

Tra le novità, l’illuminazione della città ha avuto un forte impatto visivo, con l’accensione dei giochi di luce che hanno abbellito le strade e le piazze di Bastia Umbra, inclusi i grandi alberi monumentali di Piazza Mazzini. Tra le principali attrazioni luminose, sono stati illuminati il rosone della Chiesa di Santa Croce, l’orologio e la cella campanaria, che hanno incantato i presenti. L’elemento che ha destato maggior curiosità è stato l’arrivo dell’Autobus del Kentucky, un’attrazione che, come annunciato, rimarrà in città durante tutto il periodo natalizio prima di riprendere il suo viaggio verso altre destinazioni nel mondo.

La serata è proseguita con l’accensione degli alberi artistici realizzati dai 4 rioni della città. Ogni anno questa iniziativa, che coinvolge la creatività e l’impegno di ogni rione, culmina con una premiazione che, quest’anno, ha visto il Rione Moncioveta aggiudicarsi il primo premio. A scegliere il vincitore è stata una giuria composta da noti artisti che ha apprezzato in particolare l’originalità e la bellezza delle installazioni. Un percorso itinerante ha permesso ai visitatori di ammirare gli alberi artistici dei vari rioni prima di concludere la serata presso l’Auditorium Sant’Angelo, dove si è svolta la premiazione del concorso.

Con l’inaugurazione del Natale 2024, Bastia Umbra ha ufficialmente aperto le sue porte al periodo delle festività, promettendo un ricco programma di eventi che dureranno fino alla fine dell’anno. Il Comune ha reso disponibile sul proprio sito internet il programma completo degli eventi, che può essere consultato e scaricato da tutti i cittadini. Inoltre, tra pochi giorni il programma sarà distribuito in formato sfogliabile in tutta la città, per permettere a tutti di essere informati su tutte le iniziative in programma.

Il Natale a Bastia Umbra, dunque, si conferma un appuntamento atteso, che anche quest’anno promette di coinvolgere la comunità locale in un clima di festa, tradizione e innovazione. Tra le novità, l’atmosfera creata dalle luci e le installazioni artistiche, e le tante iniziative proposte per grandi e piccini, che renderanno il periodo delle festività davvero speciale per tutti i cittadini.