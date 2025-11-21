Santa Croce espone i tesori processionali delle confraternite

Bankitalia “Prospettive crescita contenute, debito pubblico fattore vulnerabilità” E' il quadro tracciato dal secondo Rapporto di Stabilità Finanziaria del 2025 di Bankitalia.

Grand Prix Innovation, a Milano i protagonisti dell’innovazione sostenibile MILANO (ITALPRESS) – Un’altra edizione di successo per il Grand Prix Innovation: alla sua quarta tappa, la manifestazione organizzata dalla CCI France Italie ha animato Palazzo Mezzanotte con idee, talenti e tecnologie che stanno ridefinendo l’innovazione franco-italiana.Davanti alle istituzioni e ad una platea composta da oltre 400 attori dell’ecosistema innovativo francese e italiano le 6 […]

Cina, pubblicato rapporto di think tank “Economia delle Contee nella Nuova Era” NANCHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Basandosi sulle vivaci pratiche delle divisioni amministrative cinesi a livello di contea, un rapporto di un think tank pubblicato venerdì approfondisce il loro sviluppo economico e la teoria dell’economia delle contee nella nuova era. Il rapporto, intitolato “Economia delle Contee nella Nuova Era”, è stato pubblicato dallo Xinhua Institute, un think […]

Ponte sullo Stretto, un “Continente sommerso” da 4,1 mld ridisegna il Sud ROMA (ITALPRESS) – Per decenni si è immaginato il Ponte sullo Stretto come un gesto ingegneristico assoluto, un arco sospeso nel vuoto, un record di acciaio lungo 3.300 metri, un’impresa che cambierà per sempre la geografia del Mediterraneo. Eppure, la verità più sorprendente è che questa campata epica, pur essendo il cuore simbolico del progetto, […]

Forum della Distribuzione Moderna, focus sulle trasformazioni del ruolo del retail MILANO (ITALPRESS) – In uno scenario caratterizzato dall’incertezza, dai cambiamenti sociali e demografici, dalle innovazioni tecnologiche e dalle nuove sfide che derivano dal mutevole contesto internazionale, il retail moderno affronta continue trasformazioni, mantenendo un ruolo importante per le persone, i territori e l’economia del Paese. Questi temi sono al centro del primo “Forum della Distribuzione […]

Ucraina, von der Leyen “Proseguiremo il sostegno per tutto il tempo necessario” JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (ITALPRESS) – “Siamo stati al fianco dell’Ucraina fin dall’inizio. L’obiettivo di Vladimir Putin era quello di conquistare Kiev in tre giorni o tre settimane. Ha fallito, clamorosamente. Questo è dovuto innanzitutto al coraggio del popolo ucraino, ma abbiamo sostenuto il popolo ucraino fin dal primo giorno il più possibile e abbiamo contribuito con […]

Spalletti “A Firenze dobbiamo far vedere di essere gente da Juve” "In allenamento ho visto qualcosa di nuovo, c'e' una bella disponibilita' da parte dei calciatori"

Manovra, Meloni “Rafforzare tessuto produttivo e difendere economia reale” ROMA (ITALPRESS) – “La manovra economica per il 2026 si inserisce nel solco di quelle precedenti e aggiunge ulteriori tasselli al nostro lavoro, sia sul fronte della tutela del potere d’acquisto degli italiani che del sostegno alle imprese che investono in Italia e che creano occupazione e ricchezza sul nostro territorio. Abbiamo scelto, per questo, […]

ASTOI Confindustria Viaggi e Fondo ASTOI, Pier Ezhaya rieletto presidente ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle Assemblee di ASTOI Confindustria Viaggi e del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori, che si sono svolte a Roma, presso la Sala Pininfarina di Confindustria, Pier Ezhaya – Direttore Generale Tour Operating di Alpitour World – è stato rieletto Presidente delle due Associazioni per il mandato 2025-2028.Ezhaya ha già […]