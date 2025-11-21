Santa Croce espone i tesori processionali delle confraternite

Solennità di Cristo Re, fede e tradizione a Bastia Umbra
La parrocchia si prepara a un fine settimana intenso, segnato dalla Solennità di Cristo Re e dalla partecipazione delle confraternite storiche. L’appuntamento, che intreccia spiritualità, cultura e vita comunitaria, si aprirà sabato 22 novembre con l’attesa esposizione degli antichi oggetti processionali presso la Chiesa di Santa Croce in piazza Mazzini.
Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 i visitatori potranno ammirare paramenti, croci, lampioni e manufatti che raccontano secoli di devozione popolare. I reperti, custoditi con cura dalle confraternite di Bastia Umbra, spaziano dal XVI al XX secolo e testimoniano la continuità di una tradizione che ha accompagnato la vita religiosa e sociale della città.
Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 23 novembre alle 11, nella chiesa di San Michele Arcangelo, con la Messa Solenne e la cerimonia di investitura dei nuovi confratelli. Il rito, carico di suggestione, rinnova l’impegno spirituale e comunitario dei membri, rafforzando il legame tra fede e servizio.
Alle 13, il Centro San Michele ospiterà un pranzo aperto a fedeli e partecipanti. Il menù, dal costo di 25 euro, prevede portate tradizionali e rappresenta un momento conviviale pensato per consolidare lo spirito di fraternità. Le prenotazioni sono possibili presso l’Ufficio Parrocchiale.
La manifestazione si propone come occasione per riscoprire il valore delle confraternite, custodi di memoria e identità, e per riaffermare il significato della Solennità di Cristo Re. Bastia Umbra si prepara così a vivere due giornate che uniscono fede, storia e socialità, offrendo alla cittadinanza un percorso di partecipazione e condivisione.
