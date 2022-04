Settimana Santa, il programma a Bastia Umbra

Il programma della Settimana Santa con le antiche tradizioni riproposte nel centro storico di Bastia Umbra, Ospedalicchio e Costano.

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

E’ il Parroco Don Marco Armillei responsabile delle Parrocchie di San Michele e di San Marco a comunicare il programma della Settimana Santa a Bastia Umbra con le antiche tradizioni riproposte nel centro storico:

Giovedì 14 Aprile Giovedì Santo, alle ore 22.30 circa si uscirà in processione dalla Chiesa di San Michele, per entrare nella Chiesa di S.Croce. Venerdì 15 Aprile Venerdì Santo alle ore 22.00 circa processione del “Cristo Morto”, con questo tragitto: Via Garibaldi, tratto di Via della Rocca, tratto di Via Firenze, Via Veneto e Piazza Mazzini dal lato del Comune, Piazza Matteotti, Via del Teatro, Piazza Umberto I, Via Garibaldi, P.zza Mazzini, Chiesa di San Michele

Sabato 16 Aprile Sabato Santo, dalle ore 21.00 alle ore 23.30 in piazza Mazzini “Celebrazione del fuoco”. A seguire la celebrazione religiosa

Domenica 17 Aprile Pasqua. Alle ore 18.00 dopo la S. Messa vespertina ci sarà in Piazza Mazzini la Rinchinata, “il tradizionale e antico rito che al suono delle campane celebra l’incontro tra Cristo Risorto e la Madonna, statue policrome che per tradizione si salutano con un leggero inchino. La perizia dei portatori si concretizza con un sincronismo che viene interpretato di buon auspicio per l’intera annata ed i raccolti.(testo di www.visitbastiaumbra.it); poi seguirà la Processione con questo tragitto: Via Garibaldi, tratto di Via della Rocca, tratto di Via Firenze e di Via Roma, Via Marconi, Via Battisti, tratto di Via Veneto e Piazza Mazzini. Al termine la caratteristica Tombola di Pasqua, organizzata dalla Ass. Pro Loco , nella centrale Piazza Mazzini. Vendita delle cartelle nello stesso pomeriggio, estrazioni in diretta.

A OSPEDALICCHIO, IL PROGRAMMA DELLA PARROCCHIA DI S. CRISTOFORO, Parroco Don Emanuele Bolognino, è il seguente:

Giovedì 14 Aprile Giovedì Santo, alle ore 20.30 Santa Messa “In Coena Domini”

Venerdì 15 Aprile Venerdì Santo alle ore 20.30 Azione liturgica “In Passione Domini”

Sabato 16 Aprile Sabato Santo Benedizione dei cibi dalle 14.30 alle 18.30 ogni 30 minuti Ore 22.30 Santa Messa “In Resurrectione Domini”

Domenica 17 Aprile Pasqua, Celebrazioni religiose alle ore 08.00 e alle ore 11.00

A COSTANO, PARROCCHIA DI S.GIUSEPPE, Parroco Padre Stefano Albanesi, torna la suggestiva rievocazione della Passione e Morte di Gesù: Via Crucis con figuranti A cura dei ragazzi dell’Oratorio Sacra Famiglia, Venerdì 15 Aprile alle ore 21.00 con la partecipazione della Banda Musicale di Costano Dopo le Celebrazioni del Giovedì Santo, Sabato Santo, Domenica 17 Aprile, Messa di Pasqua, ore 11.15, Chiesa di S.Giuseppe.