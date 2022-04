Non c’è tempo da perdere: mostra di Liviano Orologio

Dal 23 Aprile al 1 Maggio, all’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra in Piazza Umberto I, la mostra d’arte contemporanea del bastiolo Liviano Orologio. Orologio si inserisce nella corrente artistica del ready made/ upcycling ovvero del riciclo creativo, discorso, particolarmente attuale in generale e molto importante anche nel mondo dell’arte. Oggetti nati per altre funzioni vengono “riutilizzati” in modo tale da farli diventare opere d’arte. La personale di Liviano Orologio è stata promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, curatore Giorgio Croce. L’inaugurazione si terrà Sabato 23 Aprile alle ore 17.00 con i saluti istituzionale del Sindaco Paola Lungarotti e altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Ufficio stampa Comune di Bastia

Gli orari della mostra: Giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00, Sabato e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Breve curriculum artistico di Liviano Orologio

2010 Personale Studio NOPP di Bastia Umbra

2011 “Caravanserraglio” Centro storico di Assisi

2012 “Enigma” Personale Galleria Duomo, Spoleto

2014 Personale Sala espositiva Monache Benedettine, Bastia Umbra

2015 Collettiva Palazzo Medici Riccardi – Firenze

2015 “PostcARTs” Il Baccanale di Assisi

2016 “Piatto ricco” Il Baccanale di Assisi

2017 Collettiva Museo Novecento – Firenze

2018 “Eterogenea” Auditorium Sant’Angelo Bastia Umbra

2019 “Il calice della felicità” Il Baccanale di Assisi

2020 “La Vita è un b.Sogno” Il Baccanale di Assisi

2021 “Camera segreta – Erosteca” Il Baccanale di Assisi

2021 Personale Giardini Comunali di Cortona