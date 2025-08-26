Costano celebra porchetta, musica e riconoscimenti, c’era Riccardo Gaucci

Riccardo Gaucci incantato dall’efficienza della festa del paese

La serata dedicata ai “Voglio tornare negli anni ’90” ha segnato un punto alto nella celebrazione del cinquantesimo anniversario della Sagra della Porchetta di Costano, trasformandosi in un momento di intensa partecipazione collettiva. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, affollando gli spazi in tempi rapidissimi, senza che ciò intaccasse la qualità del servizio offerto.

L’organizzazione ha dimostrato una precisione sorprendente, accogliendo centinaia di persone con efficienza e calore umano. Tra gli ospiti, il presidente dell’Assisi Calcio, Riccardo Gaucci, ha espresso parole di profonda stima per il lavoro svolto, definendo l’intera macchina organizzativa “un orologio perfetto”.

Il suo intervento, carico di emozione e sincerità, ha aggiunto valore alla serata, lasciando intendere un possibile ritorno e l’apertura a nuove collaborazioni. Gaucci ha sottolineato la capacità del gruppo di curare ogni dettaglio con dedizione, rendendo l’esperienza memorabile.

Nel contesto del cinquantesimo, ogni appuntamento assume un significato che va oltre la semplice festa: è memoria condivisa, è il racconto di una comunità che si ritrova e si riconosce. La musica, il cibo, l’atmosfera: tutto concorre a creare un legame profondo tra generazioni, in un equilibrio tra passato e presente.

La serata con i “Voglio tornare negli anni ’90” ha confermato la forza della Sagra come evento capace di emozionare e sorprendere, non solo per la qualità dell’offerta gastronomica, ma per la sua capacità di evocare ricordi e costruire nuovi momenti da custodire.

Costano, in questa edizione speciale, ha dimostrato di saper onorare la propria storia con autenticità, trasformando ogni incontro in un’occasione di festa vera, dove il tempo sembra fermarsi per lasciare spazio alla bellezza dello stare insieme.