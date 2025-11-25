Domenica si gioca Bastia 1924 – Angelana 1930: Derby storico

I ragazzi della Gradinata “TUTTI ALLO STADIO”
La storia racconta di sfide storiche e striscioni ironici legati al mitico confine “Mezzo miglio” dove i vecchi bastioli in modo ironico dicevano di voler costruire un muro.
Il Derby è il confronto tra una cittadina legata tradizionalmente al lavoro e all’impresa: Bastia Umbra e Santa Maria Degli Angeli, frazione di Assisi, molto vicina al mondo della chiesa e al turismo.
La sfida di quest’anno vede i giallorossi del cupolone secondi in classifica con ben 25 punti mentre i biancorossi bastioli navigano a metà classifica con 17 punti.
L’Angelana parte con il favore del pronostico dettato dalla classifica, ma fare una previsione alla vigilia di questa partita è molto difficile perché la sfida è molto motivata dove grinta e cuore possono fare la differenza.
L’aspetto più atteso è, come sempre, quello sugli spalti. La vicinanza geografica fa sperare a un “Degli Esposti” pieno.
La gradinata bastiola già è in movimento e lancia un appello alla città “DOMENICA TUTTI ALLO STADIO” mentre l’appello delle società è, come sempre, quello di vivere l’emozione del derby in un clima di correttezza e sportività. Che vinca il migliore, ma soprattutto che vinca lo sport.
