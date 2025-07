Emergenza Aleurocanthus: bonifica nella zona industriale di Bastia Umbria

Sono state avviate le operazioni di bonifica nella zona industriale di Bastia Umbra, dove è stata individuata la presenza del parassita Aleurocanthus Spiniferus, conosciuto come aleurodide spinoso degli agrumi. Il focolaio è stato localizzato nell’area della rotonda tra Via dei Platani e Via degli Ippocastani, dove è stata effettuata una potatura immediata delle piante infestanti. I rami tagliati sono stati successivamente coperti con teli protettivi specifici per evitare la diffusione del parassita.

Il piano di intervento è parte delle misure previste dalla normativa fitosanitaria, che impone l’eradicazione obbligatoria di questo insetto. I materiali vegetali trattati saranno isolati per almeno 15 giorni, il tempo necessario per neutralizzare l’insetto e prevenire una nuova infestazione.

Al momento, non si segnalano estensioni del focolaio ad altre zone, ma le autorità monitorano con attenzione la situazione. La responsabilità dell’azione di contenimento è affidata ai proprietari delle piante infestate, i quali sono tenuti a rispettare le disposizioni stabilite per prevenire il proliferare del parassita.

Chi non adempie agli obblighi stabiliti rischia sanzioni amministrative, come previsto dalla normativa nazionale sulle fitopatologie invasive. Le operazioni di monitoraggio continueranno nella zona industriale, con il controllo attivo delle aree limitrofe per evitare la diffusione del parassita.