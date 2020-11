568 guariti e 319 positivi attuali, 1 morto, bilancio covid a Bastia Umbra

Sul sito della Protezione Civile Regionale i dati aggiornati a ieri per il nostro Comune sono di 568 guariti e 319 positivi attuali. Purtroppo nel fine settimana ci ha lasciato un altro concittadino colpito dal virus, alla sua famiglia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale porgono le più sentite condoglianze, a nome della comunità bastiola. Comunicare queste notizie dolorose ci rattrista oltre ogni limite, devono però essere un monito a non abbassare le difese nei confronti del virus, continuiamo a limitare i nostri spostamenti all’indispensabile, evitiamo gli incontri in presenza che non siano strettamente necessari e laddove questi debbano esserci osserviamo sempre le norme comportamentali fondamentali: utilizzo della mascherina, distanza di sicurezza, igiene personale.