Incidente sulla Centrale Umbria, auto sbanda e si cappotta, donna ferita

Un incidente è accaduto intorno alle 12.40 di domenica all’altezza di Ospedalicchio, in direzione Perugia. Una vettura, con alla guida una donna di 36 anni, residente a Bastia Umbra, ha sbandato lungo la Statale 75, per poi cappottarsi. La donna è rimasta prigioniera delle lamiere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia per liberare la conducente che è stata poi affidata alle cure del personale medico-sanitario del 118. La 36enne è stata subito trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato alcune fratture agli arti inferiori.