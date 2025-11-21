Bastia Umbra celebra la Giornata dell’Albero con i bambini

Un ciliegio piantato alla scuola Fifi come simbolo di futuro

La città di Bastia Umbra ha celebrato la Giornata nazionale dell’Albero con un gesto concreto e altamente simbolico: la piantumazione di un nuovo ciliegio nel giardino della Scuola Primaria “Umberto Fifi”. L’iniziativa, svoltasi il 21 novembre, ha visto la partecipazione dell’assessore ai Lavori Pubblici Marcello Rosignoli, della dirigente scolastica Stefania Finauro e di tutti gli alunni delle classi prime, protagonisti di un momento che unisce educazione civica e sensibilità ambientale.

L’albero è stato donato dalle famiglie degli studenti, che hanno voluto lasciare un segno tangibile di cura e responsabilità verso il proprio ambiente scolastico. Un gesto semplice, ma carico di significato, che diventa simbolo di vita, crescita e speranza per le nuove generazioni, come riporta il comunicato di Giacomo Lazzari del Comune di Bastia Umbra.

La Giornata dell’Albero, celebrata in tutta Italia, richiama l’importanza delle piante per la salute del pianeta e delle persone: gli alberi producono ossigeno, migliorano la qualità dell’aria, favoriscono la biodiversità e rendono le città più vivibili. A Bastia Umbra, la ricorrenza si è trasformata in un’occasione di festa e di riflessione, con i bambini protagonisti di un percorso educativo che li avvicina al rispetto della natura.

La scuola ha voluto sottolineare come la cura del verde sia parte integrante della formazione dei più piccoli, che imparano così a riconoscere il valore degli alberi non solo come elementi decorativi, ma come veri alleati della vita quotidiana. L’iniziativa ha rafforzato il legame tra istituzioni, famiglie e comunità, dimostrando che la tutela dell’ambiente nasce da gesti condivisi e dalla partecipazione attiva di tutti.

Il ciliegio piantato oggi diventerà negli anni un punto di riferimento per gli studenti, un simbolo che accompagnerà la loro crescita e che ricorderà l’importanza di prendersi cura del mondo che li circonda. Bastia Umbra ha così trasformato una ricorrenza nazionale in un momento di comunità, capace di unire generazioni diverse attorno a un obiettivo comune: proteggere la natura e costruire un futuro più sostenibile.