24 Novembre 2025 Sport, Ultime notizie
Volley Bastia piega Perugia al tie break decisivo

Sesta giornata Serie C, successo casalingo sofferto

Il Volley Academy Bastia conquista una vittoria di grande carattere nella sesta giornata del campionato regionale di Serie C femminile, imponendosi tra le mura amiche sulla Bartoccini School Volley Perugia con il punteggio di 3-2. Una sfida intensa, segnata da continui ribaltamenti e da un finale che ha premiato la determinazione delle bastiole. I parziali raccontano l’andamento altalenante del confronto: 25-17, 19-25, 19-25, 25-23, 15-8.

Nel primo set le padrone di casa hanno imposto subito il ritmo, sfruttando un gioco ordinato e incisivo. Le ospiti hanno commesso diversi errori e Bastia ha chiuso agevolmente. La reazione perugina è arrivata nel secondo parziale: dopo un avvio favorevole alle locali, la Bartoccini ha trovato continuità e lucidità, ribaltando il punteggio e riportando la gara in equilibrio.

Il terzo set ha visto le ospiti mantenere il controllo, approfittando delle difficoltà offensive di Bastia e portandosi avanti 2-1. Nel quarto parziale la squadra di coach Fiorella Di Leone ha ritrovato compattezza, conducendo fino al 19-14. Perugia ha tentato la rimonta, ma le bastiole hanno resistito e rimandato il verdetto al tie break.

Nell’ultimo set Bastia ha mostrato solidità mentale: partenza decisa, vantaggio subito consolidato e gestione sicura fino al 15-8 finale. Una prova di maturità che consente alla formazione umbra di restare nelle zone alte della classifica.

Tra le protagoniste spiccano Montacci (19 punti), Mazzasette (17) e Alessandretti (16), supportate da Mussini, Sabatini e Roscini. Importante anche il contributo difensivo di Pici nel ruolo di libero. Le statistiche confermano l’efficacia complessiva: 17 battute vincenti, 13 attacchi punto e altrettanti muri.

Il successo rappresenta un segnale forte per Bastia, capace di reagire alle difficoltà e di trasformare un match complicato in un’affermazione significativa. Perugia, pur sconfitta, ha mostrato qualità e spirito competitivo, confermando di essere avversario ostico.

