Cena solidale a San Lorenzo, raccolti oltre 800 euro per il defibrillatore

Comunità unita per defibrillatore e vittoria su multe accessorie

Grande partecipazione alla cena comunitaria organizzata dal Comitato “Sì Rotatoria – No T Red” nell’area verde di San Lorenzo, che ha visto la presenza di oltre 100 persone. L’evento, favorito da condizioni climatiche ideali e dalla qualità del cibo proposto, si è trasformato in un momento di socialità e condivisione, rafforzando i legami tra i residenti.

L’iniziativa aveva uno scopo benefico: raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da collocare proprio nell’area verde del quartiere. La generosità dei partecipanti ha permesso di superare la quota di 800 euro, cifra destinata interamente al progetto. Numerosi cittadini, pur non potendo essere presenti per motivi di vacanza, hanno espresso la volontà di contribuire, prospettando ulteriori donazioni e auspicando nuove occasioni di incontro.

Sul fronte civico, il Comitato registra un risultato concreto: il Comune ha disposto, con determina, l’annullamento di 84 sanzioni accessorie relative all’articolo 126 del Codice della Strada. Il provvedimento accoglie in parte la richiesta di annullamento in autotutela avanzata nelle scorse settimane, aprendo la strada a possibili sviluppi favorevoli anche per gli altri verbali ancora non annullati.

Per quanto riguarda la decurtazione dei punti patente, il Comitato ritiene che non sarà applicata a coloro che, oltre ad aver pagato, hanno fornito i dati del conducente. Tuttavia, viene raccomandato ai cittadini interessati di verificare sul Portale dell’Automobilista la situazione della propria patente. In caso di sottrazione punti, evenienza ritenuta improbabile, è possibile contattare il Comitato tramite WhatsApp al numero 320 450 9840.

Le portavoce Paola Mela e Katiuscia Malfetta si sono dette soddisfatte per il successo della serata e hanno annunciato nuove iniziative per mantenere alta la coesione sociale, incentivare la partecipazione attiva e affrontare in modo concreto le problematiche locali. L’obiettivo, ribadiscono, è rafforzare il senso di appartenenza e continuare il lavoro a favore della comunità.