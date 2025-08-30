Volley nei quartieri: entusiasmo a Bastia Umbra

Grande successo per l’iniziativa della Volley Academy

Si è chiusa con successo l’edizione 2025 de “La Pallavolo nei Quartieri”, il progetto promosso dalla Volley Academy Bastia che in queste settimane ha portato il volley tra le strade e le piazze della città, coinvolgendo oltre 130 bambini e bambine.

L’iniziativa, che ha avuto come scenario i diversi quartieri del comune, ha messo al centro lo sport come occasione di divertimento, socialità e crescita, confermando la pallavolo come disciplina capace di unire e rafforzare il senso di comunità.

L’ultima tappa si è svolta a Cipresso, con grande partecipazione e entusiasmo da parte delle famiglie e dei più piccoli. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei comitati di quartiere, che hanno lavorato insieme alla società sportiva per garantire la riuscita di questa prima edizione. Non è mancato il contributo prezioso degli allenatori e dei dirigenti della Volley Academy Bastia, che hanno seguito con attenzione ogni momento delle attività, dimostrando l’impegno della società nel promuovere i valori dello sport sul territorio.

Considerato il successo riscontrato e l’entusiasmo dei partecipanti, la società ha deciso di recuperare anche la tappa di Bastia Centro, annullata in precedenza a causa del maltempo. L’appuntamento straordinario è fissato per mercoledì 3 settembre, dalle ore 17:00 alle 18:00, presso i Giardini Pubblici “Lucio Camacho” in via Roma.

Parallelamente, la Volley Academy Bastia si prepara a riprendere l’attività sportiva in palestra. Dal 1° settembre torneranno ad allenarsi le squadre di Serie C e Serie D, mentre dall’8 settembre sarà la volta del settore giovanile e del minivolley maschile e femminile, aperto a bambine e bambini dai 7 anni in su.

Tra le novità di questa stagione figura l’avvio dei corsi di motricità generale per i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, pensati per accompagnare i bambini in un percorso di avvicinamento al movimento in modo ludico e formativo.

Le attività della Volley Academy Bastia si svolgeranno presso la palestra della scuola “U. Fifi” di Borgo I Maggio, con appuntamenti ogni lunedì e mercoledì dalle 16:30 alle 19:00. I genitori interessati potranno ricevere informazioni e iscrivere i propri figli contattando i numeri: 339 783 8847 – 349 514 5475 – 360 610 851.

Con “La Pallavolo nei Quartieri”, la società ha voluto rafforzare il legame con le famiglie del territorio, offrendo un’occasione di sport e socialità all’aria aperta. Un percorso che ha confermato la pallavolo come disciplina non solo agonistica, ma anche strumento educativo e di inclusione.

Il progetto, che si chiude con una partecipazione numerosa e un bilancio positivo, rappresenta un modello replicabile per le prossime stagioni, con l’obiettivo di continuare a portare la pallavolo sempre più vicina ai giovani e alla comunità di Bastia Umbra.