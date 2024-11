Commercianti sul piede di guerra, viabilità bloccata a Bastia Umbra

La chiusura settimanale di via Vittorio Veneto a Bastia Umbra per ospitare bancarelle ha scatenato una serie di proteste da parte dei commercianti locali. Ogni venerdì mattina, l’interruzione del traffico sulla strada principale sta creando significativi disagi per le attività commerciali, che subiscono una forte riduzione della clientela. A questo si aggiungono i lavori di ristrutturazione delle infrastrutture, che hanno già causato la chiusura di altre arterie principali della città, come via Roma, aumentando il caos e la difficoltà di accesso al centro cittadino.

La situazione, già complessa per i commercianti, sta peggiorando con l’avvicinarsi delle festività natalizie. La chiusura delle strade, infatti, impedisce non solo l’arrivo dei clienti ma anche l’accesso a servizi essenziali, come studi medici, banche e agenzie di viaggio, tutti colpiti dalla limitazione dell’accesso. Un gruppo di esercenti locali ha lanciato una petizione, chiedendo la revisione della decisione dell’amministrazione comunale e proponendo soluzioni alternative per non compromettere ulteriormente l’economia cittadina.

Le motivazioni della protesta

Secondo i commercianti, la chiusura di via Vittorio Veneto non solo blocca il traffico, ma impedisce anche ai clienti di parcheggiare nelle vicinanze dei negozi, favorendo un abbassamento delle vendite. Inoltre, molti clienti provenienti dai comuni limitrofi, che abitualmente raggiungono il centro per fare acquisti o usufruire dei servizi, ora rinunciano a venire a causa della difficoltà nell’accesso.

Il problema si acuisce con l’aggiunta dei lavori pubblici in corso, che hanno ulteriormente ridotto il numero di strade percorribili, creando una sorta di “isolamento” del centro cittadino. I commercianti denunciano una totale assenza di comunicazione e consultazione con l’amministrazione riguardo l’impatto che questa iniziativa ha sulle loro attività.

L’effetto dei lavori pubblici e le difficoltà per i commercianti

Attualmente, sono in corso lavori per l’installazione di nuove tubature, che stanno coinvolgendo via Roma e altre strade del centro, creando ulteriori difficoltà per i residenti e per coloro che vogliono accedere ai negozi. La combinazione della chiusura di via Vittorio Veneto e dei cantieri ha praticamente paralizzato la viabilità cittadina, con conseguenze dirette sul commercio e i servizi.

“La situazione è insostenibile”, afferma un commerciante locale. “Con l’arrivo delle festività, il traffico potrebbe diventare ancora più intenso e la nostra capacità di attrarre clienti è limitata. L’amministrazione non sembra considerare seriamente gli effetti negativi di queste chiusure.”

La petizione e le richieste

Per cercare di risolvere il problema, i commercianti hanno avviato una raccolta firme, con l’obiettivo di far sentire la loro voce e sensibilizzare l’amministrazione comunale. La petizione è stata indirizzata al comune e chiede una revisione della decisione che prevede la chiusura settimanale di via Vittorio Veneto. Gli esercenti chiedono soluzioni alternative, come il trasferimento delle bancarelle in altre zone meno critiche, che non pregiudichino l’accessibilità al centro.

Nel documento indirizzato al comune, i commercianti evidenziano come la chiusura della strada principale riduca l’afflusso di clienti, soprattutto da parte di coloro che provengono da comuni limitrofi. “Siamo disposti a collaborare per trovare una soluzione che soddisfi tutti, ma senza compromettere le nostre attività”, affermano i firmatari della petizione.

Il testo della petizione

Di seguito il testo integrale della richiesta presentata al comune:

Richiesta Revisione urgente della Viabilità in occasione del Mercato Settimanale

Spettabile Comune,

Con la presente Noi sottoscritti – Commercianti operanti nell’area di Via Veneto e del Centro di Bastia Umbra – desideriamo portare alla vostra attenzione un problema che sta seriamente compromettendo le nostre attività e la possibilità ai nostri clienti di raggiungerci fisicamente.

La recente decisione di chiudere al traffico il venerdì mattina la parte principale di Via Veneto – intrapresa dalla vostra Amministrazione senza interpellare le attività e i servizi operanti da decenni in questa area – ha comportato modifiche significative alla viabilità locale, limitando l’accesso diretto alle nostre attività per coloro che provengono da fuori città.

Questo cambiamento sta generando forti disagi ai clienti, ai commercianti e alle altre attività di servizi che operano nell’area di Via Veneto, le quali da sempre dipendono fortemente dall’afflusso di clientela ed utenza provenienti da comuni limitrofi, soprattutto in concomitanza con il mercato settimanale.

Chiediamo pertanto che vengano prese in considerazione delle alternative che portino alla riapertura di Via Veneto in concomitanza con il mercato settimanale. Siamo disponibili a collaborare per individuare soluzioni che possano soddisfare sia le esigenze dei commercianti ambulanti, sia quelle dei commercianti locali, senza compromettere il lavoro di nessuno.

Certi della vostra comprensione, restiamo in attesa di un vostro gentile e pronto riscontro al fine di ripristinare al più presto una condizione favorevole ad utenti e commercianti.

La protesta cresce

La petizione ha ottenuto il sostegno di numerosi commercianti, medici e altri professionisti che operano nel centro di Bastia Umbra, preoccupati dal futuro delle loro attività. In molti hanno sottolineato che se la situazione non verrà affrontata rapidamente, molte attività potrebbero trovarsi costrette a chiudere, specialmente con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo cruciale per il commercio.

“Se non si trovano soluzioni, la nostra situazione diventerà insostenibile”, afferma uno degli esercenti. “Ogni venerdì, la strada è chiusa e non riusciamo a far entrare i clienti. Questo sta danneggiando seriamente il nostro business.”

In sintesi:

Commercianti di Bastia Umbra denunciano disagi causati dalle bancarelle e dai lavori pubblici

denunciano disagi causati dalle bancarelle e dai lavori pubblici Le chiusure stradali limitano l’accesso al centro storico, causando danni economici

limitano l’accesso al centro storico, causando danni economici Petizione firmata da esercenti locali chiede una modifica dell’ordinanza comunale

locali chiede una modifica dell’ordinanza comunale Servizi medici e altre attività sono anch’esse in difficoltà a causa delle limitazioni

sono anch’esse in difficoltà a causa delle limitazioni I commercianti chiedono soluzioni alternative per ridurre i disagi

La questione della viabilità a Bastia Umbra continua a sollevare discussioni e preoccupazioni tra i cittadini e le attività economiche locali, con un occhio sempre rivolto alla possibilità di un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale.