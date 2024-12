Approvato il DUP a Bastia Umbra, tensioni in Consiglio

Approvato il DUP – Nel consiglio comunale di Bastia Umbra del 28 novembre, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), uno strumento essenziale per collegare il programma elettorale al bilancio di previsione e alle azioni concrete dell’amministrazione. Tuttavia, il dibattito si è trasformato in un’arena di critiche incrociate, con la minoranza che ha contestato duramente l’attuale giunta, ribadendo i meriti della precedente amministrazione Lungarotti.

Il DUP presentato include sezioni strategiche e operative, delineando le linee di mandato e ponendo le basi per il bilancio di previsione 2025-2027, che sarà discusso e approvato entro dicembre. Alcuni dati positivi citati dalla minoranza sono stati però messi in discussione in virtù del recente rapporto Svimez 2024, che colloca l’Umbria al terzultimo posto per la crescita del PIL tra il 2019 e il 2023. Questo dato, unito ai tagli della legge di bilancio del governo Meloni, evidenzia le difficoltà dei comuni nel mantenere gli stessi standard di servizi con risorse ridotte.

Temi caldi

Durante la seduta, è emerso un forte dissenso sull’utilizzo degli stanziamenti per l’efficientamento energetico. Il progetto, destinato al quartiere XXV Aprile, ha ricevuto un voto contrario da parte della minoranza, che ha suggerito di spostare i fondi su Costano. Secondo l’attuale giunta, i lavori sono già stati pianificati e assegnati attraverso gara, rendendo le critiche immotivate.

Un altro argomento acceso è stato il futuro della gestione dei rifiuti. La maggioranza ha ribadito la scelta dell’incenerimento tramite termovalorizzatori, una soluzione che la minoranza ha definito insostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sanitario. La recente decisione dell’AURI di bloccare la gara per le proposte private sull’impianto ha sollevato ulteriori polemiche, mettendo in evidenza l’assenza di una strategia concreta per promuovere l’economia circolare e incrementare la raccolta differenziata.

Questioni sanitarie

Tra le critiche mosse alla giunta, è stata affrontata anche la gestione dell’emergenza salmonellosi, accusata di essere stata affrontata con superficialità. La maggioranza ha respinto le accuse, sottolineando come ogni misura adottata sia stata conforme alle indicazioni degli uffici ASL competenti. “Non si possono alimentare polemiche basate sul sentito dire”, ha affermato un rappresentante della maggioranza, invitando a un approccio più costruttivo.

Conclusioni

Il dibattito sul DUP, sebbene fondamentale per definire il futuro amministrativo di Bastia Umbra, ha evidenziato una crescente polarizzazione tra le forze politiche. La giunta attuale punta a concludere i lavori sul bilancio di previsione entro la fine dell’anno, ma le tensioni politiche lasciano presagire ulteriori confronti accesi.