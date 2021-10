CoWorking a Bastia Umbra a chi chiedere per saperne di più

Il Comune di Bastia Umbra intende offrire una nuova opportunità lavorativa a giovani, imprenditori, artigiani, attivando presso i locali di via Battisti a Bastia Umbra un CoWorking con supporto tecnico di Sviluppumbria per quanto concerne le attività di informazione, orientamento e assistenza alle start up e all’autoimpiego.

fonte Uff stampa comune

Verrà messo a disposizione di Giovani professionisti, Aziende in crescita, Cooperative sociali, Artigiani, e altri soggetti uno spazio fisico condiviso per ospitare una nuova Community multi professionale. Saranno a disposizione uffici arredati con connessione internet dove poter lavorare in autonomia e sviluppare opportunità collaborative per far nascere nuove sinergie di lavoro, contatti e progetti.

Il CoWorking è uno stile lavorativo che con la condivisione di uno spazio di lavoro a costi molto contenutiporta con sé un vero e proprio cambiamento culturale, sociale, economico che può inserirsi nella realtà territoriale dando benefici a coloro che necessitano di uno slancio per far conoscere le proprie professionalità.

La possibilità offerta dal Comune di Bastia di mettere a disposizione uno spazio fisico da condividere con altri soggetti per condurre una attività lavorativa improntata alla collaborazione solidale, alle relazioni sociali, intende essere una risposta concreta e funzionale anche rispetto al particolare e complesso momento che stiamo vivendo.

Nell’ottica di una community allargata che consente di lavorare in autonomia e, allo stesso tempo, di fare parte di una rete di servizi professionali che creano sinergie e moltiplicano alleanze, il nuovo CoWorking di Bastia Umbra intende promuovere un diverso approccio occupazionale supportato anche dal Welfare nazionale.

Vuoi partecipare al nuovo CoWorking di Bastia Umbra?

Se sei interessato, invia una mail per essere contattato alseguente indirizzo staff.sindaco@comune.bastia.pg.itindicando nome cognome numero di telefono e indirizzo mail.