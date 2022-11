In Farmacia per i bambini, sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia

In Farmacia per i bambini. Sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e raccolta di farmaci e prodotti babycare per attivare una solidarietà concreta. Fino al 25 novembre in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è possibile donare farmaci da banco e prodotti pediatrici. Le farmacie comunali in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra, aderiscono all’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava insieme al Network KPMG, per la sensibilizzazione sui diritti dei minori, raccolta di alimenti per l’infanzia, prodotti per bambini. Il tema quest’anno di In Farmacia per i bambini è One Planet, One Health all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale.