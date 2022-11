Apertura Economia Eventi & Spettacoli Umbriafiere Map

Torna La Terra dei Mercanti a Umbriafiere weekend a tutto vintage

Viaggio nel tempo e nel gusto, dallo stile antico del XIX secolo ai raffinati anni ’20 del ‘900, dal rockabilly anni ’50 agli psichedelici anni ’60, dai coloratissimi anni ’70 ai retrofuturistici anni ’80: torna questo fine settimana a Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) La Terra dei Mercanti. Sabato 26 (dalle 9.30 alle 19.30), e domenica 27 novembre (dalle 9 alle 19), il polo fieristico umbro ospiterà infatti la decima edizione della manifestazione diventata ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vintage, tra modernariato, antichità, collezionismo.

Oltre 250 gli espositori provenienti da tutta Italia, con un’ampia offerta rivolta sia agli appassionati più esperti che ai curiosi: arredi e complementi di arredo d’antichità – da fine ‘800 fino a inizio ‘900 – e di modernariato, con tutto ciò che ha fatto la storia dal 1950 fino la fine del ‘900, come jukebox, sedie da barbiere, tavoli in formica, poltrone sferiche anni ’60 e frigoriferi Coca Cola; e ancora, collezionismo a tema militare, bottiglie di liquore di porcellana, tavoli da biliardo d’epoca, vinili, fumetti, radio, orologi Swatch e Rolex, monete, giocattoli e un’intera area della fiera dedicata al modellismo dinamico, con una grande stazione ferroviaria di 300 mq ricostruita nel dettaglio per i trenini d’epoca. Come sempre, poi, ampio spazio sarà dedicato al settore vintage, con una vasta proposta di abbigliamento, borse, occhiali da sole e altri accessori protagonisti della moda dagli anni ’20 agli anni ’80 del XX secolo, e oggetti da collezione difficili da trovare, come bottiglie Coca Cola e molto altro ancora. E dopo il successo dell’anno scorso, per gli appassionati di cartaceo antico tornano espositori specializzati in stampe, carte geografiche e libri antichi.