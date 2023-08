Letture con la Pancia, in biblioteca le mamme in dolce attesa

La Biblioteca Comunale di Bastia Umbra, dopo la breve pausa estiva, riapre le porte alle attività culturali, tra cui il pregevole evento “Letture con la Pancia“. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Donna dell’Ospedale di Assisi, si rivolge alle donne in dolce attesa, offrendo loro un’opportunità speciale per connettersi con i loro futuri bambini attraverso la lettura.

L’appuntamento è fissato per martedì 5 settembre alle ore 10.30 presso la Biblioteca. Durante l’incontro, la bibliotecaria e le volontarie del progetto Nati per Leggere accoglieranno un gruppo di donne in gravidanza, fornendo loro supporto e informazioni durante il corso di accompagnamento alla nascita. L’obiettivo di questa iniziativa è promuovere la salute delle donne in gravidanza e dei neonati, offrendo un percorso educativo che supporti le famiglie in questa transizione verso la genitorialità.

La lettura al proprio bambino, fin dal periodo intrauterino, stimola il suo cervello a rispondere agli stimoli sonori. Già dal sesto mese di gravidanza, il feto è in grado di percepire i suoni esterni e di riconoscere la voce dei genitori. La voce che il bambino ascolta nel grembo materno sarà diversa da quella che sentirà dopo la nascita, ma sarà comunque in grado di percepire cadenze e ritmi, offrendo una sensazione di sicurezza.

In questo contesto, i libri illustrati giocano un ruolo fondamentale. L’albo illustrato è uno strumento prezioso nella comunicazione tra il bambino e i genitori. La Biblioteca Comunale di Bastia Umbra mette a disposizione una vasta gamma di libri dedicati a questo periodo speciale, trattando tematiche come l’attesa, il bambino, il parto e persino il coinvolgimento dei futuri fratellini/sorelline.

Il Sindaco Paola Lungarotti sottolinea che questo evento fa parte del programma Nati per Leggere, un’iniziativa che ha ottenuto il riconoscimento Umbria Culture for Family dalla Regione Umbria. Questo riconoscimento riflette l’attenzione costante che la Biblioteca ha dedicato ai bambini, alle mamme e ai papà nel corso degli anni. La Biblioteca si conferma quindi come un luogo di riferimento e incontro per la comunità.

La Biblioteca Comunale di Bastia Umbra riprenderà i suoi servizi a partire dal 1 settembre, seguendo l’orario di apertura abituale:

Lunedì: 15.30 – 18.30

Martedì – Venerdì: 10.00 – 13.00, 15.30 – 18.30

Sabato: 10.00 – 13.00

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca tramite email (bibliotecbastia@sistemamueo.it) o telefono (075 8005325).