25 anni del gruppo comunale di protezione civile di Bastia Umbra

Nella giornata conclusiva del Campo Scuola “Cresciamo in Protezione Civile”, tenutasi sabato 26 agosto 2023, il Gruppo Comunale di Protezione Civile insieme a autorità, genitori e giovani partecipanti, ha celebrato il suo 25º anniversario di attività. Il Coordinatore del Gruppo, ing. Roberto Raspa, ha sottolineato l’importanza di questo momento solenne, che serve a riflettere sul percorso finora compiuto.

Il cammino intrapreso nel 1998 grazie all’impegno civico del fondatore e primo coordinatore Renato Capezzali, all’epoca consigliere comunale, che lavorò per far approvare l’istituzione e lo statuto del Regolamento presso il consiglio comunale. La sede è oggi dedicata a Capezzali, e lui insieme all’indimenticato Giovanni Finizio, vice coordinatore, ha ricevuto un caloroso applauso in ricordo di quanto hanno lasciato come esempio di presenza, dedizione e spirito di servizio, qualità che caratterizzano i volontari del Gruppo comunale di Bastia Umbra.

L’ingegnere Roberto Raspa, che è stato coordinatore dal 2013, con emozione ha ricordato di fare parte del gruppo fin dai suoi inizi, venticinque anni fa, e di aver condiviso un cammino lungo e impegnativo insieme agli altri volontari, sempre pronti a servire la comunità sia all’interno che all’esterno del territorio di appartenenza. Raspa è stato elogiato per le sue abilità morali e tecniche, che hanno contribuito a creare un forte spirito di squadra. Il riconoscimento ottenuto dai volontari, che hanno lavorato con il Gruppo comunale, è testimone della disponibilità e dedizione di ogni singolo membro, valori che sono parte integrante dell’intero gruppo.

Durante l’evento, sono state consegnate cinquantanove pergamene su sessanta, che recano la seguente dedica: “25 anni di Volontariato, disponibilità verso il prossimo, attenzione al territorio e agli altri. Un quarto di secolo ricco di attività e soprattutto di esperienze che hanno lasciato un segno in ognuno di noi. Abbiamo scelto di celebrare e ricordare questi 25 anni all’interno del Campo Scuola ‘Anche io sono la Protezione Civile’, un’attività che ci riempie di gioia e ci fa guardare con entusiasmo al futuro. Auguri al nostro Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Bastia Umbra.” La sessantesima pergamena è stata destinata alla sindaca, anch’essa volontaria della Protezione Civile.

In questi venticinque anni, il Gruppo di Protezione Civile ha affrontato numerose emergenze, tra cui la devastante pandemia. La presenza costante e il supporto inestimabile offerto durante la gestione dell’emergenza sanitaria e sociale, insieme ad altre associazioni di volontariato locali, restano nella memoria di tutti. La capacità di affrontare situazioni difficili è una caratteristica distintiva del Gruppo, che non dovrebbe però far dimenticare le esperienze vissute.

Il ricordo di ciò che è stato vissuto ci rende più vigili e ci aiuta a evitare gli stessi errori, mantenendo vivo il riconoscimento verso coloro che ci hanno aiutato a superare le difficoltà. La Protezione Civile è sempre presente, un fatto da tenere a mente. Il sindaco ha espresso la sua gratitudine per la missione, la passione e l’amore che i volontari investono nell’importante campo del volontariato sociale. Senza di loro, il panorama sarebbe differente e impossibile. Le parole di Papa Francesco, “Il Volontario è la fatica di uscire per aiutare altri… E’ sempre in uscita, il cuore aperto, la mano tesa, le gambe pronte per andare”, riflettono il valore e la dedizione dei volontari della Protezione Civile.