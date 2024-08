Morto Claudio Brunetti: un vuoto nella comunità di Bastia Umbra

La notizia della morte di Claudio Brunetti ha lasciato un grande vuoto nella politica e nella comunità di Bastia Umbra. Claudio era un amico, un militante del Partito Democratico e un uomo profondamente innamorato della sua città. La sua energia inesauribile e il suo impegno costante sono stati una fonte di ispirazione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e con cui ha condiviso tante gioie e battaglie. La sua dedizione e il suo amore per la città rimarranno impressi nei cuori di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

I compagni del Partito Democratico di Bastia Umbra si stringono al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze. La comunità del Partito Democratico abbraccia con immenso affetto Claudio, ricordandolo come un uomo dedito al servizio della sua città e della sua comunità.

La coalizione civico-progressista di Bastia, composta oltre che da PD anche da Uniti per Bastia, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista e Progetto Bastia, saluta con profondo dolore Claudio Brunetti, militante e attivista della sinistra moderata. Claudio ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, impegnandosi con passione e dedizione per il bene della città. Il suo instancabile lavoro è stato una guida e un esempio per tutti.

Claudio Brunetti ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità di Bastia Umbra, non solo per il suo impegno politico, ma anche per la sua umanità e il suo spirito di servizio. La sua scomparsa è una perdita incolmabile, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le azioni e l’impegno di coloro che hanno condiviso con lui il percorso politico e civico.

La comunità di Bastia Umbra si stringe attorno alla famiglia di Claudio in questo momento di grande dolore, ricordando con affetto e gratitudine tutto ciò che ha fatto per la città.