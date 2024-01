Open Day Università Libera Bastia Umbra sabato 20 Gennaio 2024

L’evento avrà luogo a Bastia Umbra sabato 20 gennaio 2024 dalle 16.00 alle 17.30 circa, presso la sede dell’Università Libera, in via Cesare Battisti 11 (ex Servizi Demografici). Un’occasione per chi è interessato a conoscere tutti i dettagli dei corsi e a parlare con i docenti, che saranno presenti. L’incontro sarà l’occasione per illustrare la programmazione dell’Unilibera nei mesi da gennaio a maggio 2024, periodo in cui inizieranno tanti nuovi corsi ed è ancora possibile iscriversi.

Nel dettaglio, durante l’Open Day di sabato 20 gennaio, saranno presentate tutte le attività in programma da gennaio a maggio.

Per qualsiasi domanda e informazione è possibile contattare il numero di Segreteria FARE Coop sociale 3334691108 oppure l’ Ufficio Cultura, Dott. Bernardo Lancia 0758018252 bernardo.lancia@comune.bastia.pg.it

comune di Bastia Umbra FARE cooperativa sociale #UniliberaBastia #Universitàlibera #Unilibera #BastiaUmbra

E’ ancora possibile partecipare alla compilazione del questionario sugli interessi per l’Università Libera. Il link per accedere al questionario è il seguente: https://forms.gle/JKhKCfaB4rAZoyuM9 A seguire, una breve sintesi sui corsi in partenza a breve e a medio termine:

L’arte, esperienza di vita e di fede (Prof.ssa Raffaella Vellucci). Incontri (sempre dalle 15.00 alle 17.00): martedì 13 febbraio (in aula): venerdì 23 febbraio (visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli); venerdì 8 marzo (visita alla Cattedrale di S. Rufino e Museo diocesano); venerdì 15 marzo (visita alla Basilica inferiore di S. Francesco); martedì 19 marzo (visita alla Basilica superiore di S. Francesco).

La storia dell’arte e i suoi linguaggi segreti. Dal gotico dei re alla pop-art del ‘900. Prof.ssa Elisa Cesaretti. Oltre agli incontri in aula ci sarà un’uscita a Perugia (“Il capoluogo di regione come non l’avete mai visto”) e un’uscita ad Assisi (“Il ciclo di Giotto”). Il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00, inizio 11 Gennaio.

L’uomo e la maschera. Elementi di storia del teatro. Docente, l’attore prof. Carlo Dalla Costa. I cinque incontri si terranno il martedì a partire dal 9 gennaio fino al 6 febbraio, sempre dalle 19.30 alle 21.30.

I lunedì dell’Esperia Un cineforum in quattro incontri di tre ore ciascuno, comprendenti la proiezione di un film, presso il Cinema Teatro Esperia (29 gennaio; 19 febbraio; 25 marzo; 29

aprile) e discussione. Con i docenti dell’Esperia Cinema Studio Simone Rossi e Roberto Costantini.

L’armonia del binomio uomo-cane – migliorare il rapporto con i nostri amici a quattro

zampe (Istruttore cinofilo Marco Valigi). Il corso prevede cinque incontri, di martedì dalle 19.00 alle 21.00. Il docente potrà concordare con i frequentanti di sostituire un incontro in aula con un’uscita insieme ai cani, anche in un orario diverso, presso l’area di sgambatura cani di Bastia

Umbra.

Corso di lingua spagnola (Prof.ssa Maria de la Anunciacion Polo y Callejo). Il corso inizierà martedì 9 gennaio, proseguirà di mercoledì e si concluderà martedì 28 maggio, sempre dalle 17.00 alle 18.30.

Corso di lingua inglese. Livello avanzato (Prof.ssa Athina Kazaki). Il corso inizierà il 12 gennaio e si concluderà il 31 maggio, si terrà il venerdì.

Cittadinanza e Costituzione (Avv. Giampiero Franchi). Dal 7 febbraio al 10 aprile, il mercoledì, dalle 18.00 alle 19.00.

I diritti dei consumatori (Prof.ssa Anna Grazia Stoppini). Il giovedì, dalle 16.30 alle 18.30.

Corso di scacchi (Istruttore federale Danilo Antonini). Cinque incontri, il giovedì dalle 17.00 alle 19.00.

Corso di Go – gioco da tavolo cinese (Istruttore federale Danilo Antonini). Cinque incontri, sempre il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

La scrittura creativa. Un approccio alle tecniche narrative. Corso di base (Dott. Gabriele Giuliani). Cinque incontri, sempre il venerdì dalle 19.30 alle 21.30.

Conoscere i funghi (Dott. Andrea Scatena). Il giovedì dalle 19.00 alle 21.00.

Corso di informatica di base (a cura del “facilitatore digitale” Dott. Stefano Cortopassi). Il martedì dalle 15.00 alle 17.00.

L’arte dell’intreccio (Istruttrice Ivana Pantaleoni). Dal 20 febbraio al 19 marzo, il martedì dalle

15.30 alle 17.30.

Creazioni handmade (decorazioni). Cinque incontri, il giovedì dalle 19.30 alle 21.30.

Conoscere il vino – un percorso di avvicinamento al vino (a cura dell’Associazione Italiana Sommelier, Delegazione di Assisi). Il corso inizierà il 17 Gennaio e i cinque incontri si terranno dalle 19.30 alle 21.30.

Uncinetto creativo. Istruttrici Rosanna Calisti e Mirella Roscini. Il mercoledì, dalle ore 16.00 alle 18.00

Ginnastica antalgica. Istruttrice Dott.ssa Azzurra Corsi. Il Lunedì, dalle 16.00 alle 17.00.

La pedagogia della cura: una dimensione esistenziale dell’essere umano (Docente Dott. Mirko Susta). Dal 30 Aprile al 28 Maggio 2024

Psicologia (gestire le emozioni e socializzare). Dott.ssa Francesca Minni. Dal 12 Aprile al 10 Maggio 2024, il venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00.

Pilates. Istruttrice Giulia Brozzetti. Martedì o Giovedi dalle ore 9.15 alle 10.15

Balli di gruppo. Istruttrice Teresa Brufani. Il Martedì, primo livello ore 15.00-16.00/ livello avanzato dalle ore 16.00 alle 17.00

Yoga. Istruttrice Dott.ssa Azzurra Corsi. Il Mercoledì, dalle 14.45 alle 15.45

Corso di benessere psico-fisico (Gestire l’ansia e lo stress). Prof.ssa Emanuela Colagiacomo. Dal 2 al 30 Maggio 2024

Tutti i corsi hanno un costo di 50,00 euro, eccetto i corsi di lingua straniera che hanno un costo di 65,00 euro. Al costo del corso va aggiunta la quota per l’iscrizione all’Anno Accademico, pari a 30,00 euro. All’atto dell’iscrizione non si deve nulla; verso la fine dell’Anno Accademico il Comune invierà ad ogni iscritto il modulo PagoPA per il pagamento.

I corsi si terranno in via Cesare Battisti 11, sede dell’Università Libera (ex Servizi Demografici), ad esclusione degli incontri de “I lunedì dell’Esperia”, che si terranno presso il Cinema Teatro Esperia.