Sapori d’autunno castagnata di San Martino, caldarroste e vino novello

Sabato 13 e domenica 14 novembre, dalle 16 alle 20, in piazza Mazzini a Bastia Umbra “Sapori d’autunno”, con la Castagnata di San Martino, le caldarroste e il vino novello, a cura della Pro Bastia. Domenica 14, però, oltre a quanto indicato ci sarà anche l’esposizione delle auto d’epoca, sempre in Piazza Mazzini. Per i più golosi e i buongustai anche l’esposizione dei prodotti del Monastero delle Benedettine. Olio, confetture e birra nella sala San Benedetto e nel Chiostro in via Garibaldi. Ovvio a cura del Monastero delle Benedettine di Sant’Anna.

Programmati anche gli eventi collaterali. Sabato 13 nella sala San Benedetto, alle 16, Maro Berardi con “i colori del vino – il vino novello” “i benefici del tannino e dei polifenoli”. Questo appuntamento sarà a cura della associazione italiana sommelier AIS Umbria, delegazione di Assisi e Nocera Umbra.

La dottoressa Roberta Gabrielli, invece, proporrà le proprietà organolettiche dell’olio e i principi nutritivi. A cura delle Farmacie comunali. Teresa Morettoni, alle 18,15, “San Martino, castagne e vino: iconografia e simboli nell’arte”.

Domenica 14, invece sempre nella sala San Benedetto, akke 16m Oino Ratini, micologo del cai di Terni, con “i frutti spontanei e rari del bosco d’autunno”, introduce Laura Cicio del Cai di Foligno.

Alle 17,30 “La biblioteca va in città”, storie d’Autunno letture per bambini, a cura della Sistema Museo. Si potrà partecipare solo presentando il green pass.