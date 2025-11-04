Castagnata di San Martino, sapori e cultura in piazza a Bastia Umbra

Juventus-Sporting Lisbona 1-1, Vlahovic risponde ad Araujo TORINO (ITALPRESS) – Ancora un pareggio per la Juventus in Champions League. Nella quarta giornata, alla prima con Luciano Spalletti in panchina nella massima rassegna continentale, la squadra non è riuscita ad andare oltre l’1-1 all’Allianz Stadium di Torino contro lo Sporting Lisbona: Vlahovic ha risposto alla rete du Araujo. Per i bianconeri qualificazione alla […]

Iren punta su sostenibilità e territorio come leva di sviluppo RIMINI (ITALPRESS) – In un contesto mondiale segnato da instabilità commerciale, energetica e geopolitica, il dibattito sulla sostenibilità assume un valore sempre più strategico per il futuro delle imprese. E’ in questo scenario che si è svolto, nell’ambito di Ecomondo, a Rimini, un incontro su sostenibilità e ESG, con l’obiettivo di esplorare le condizioni per […]

Il Napoli sbatte contro l’Eintracht, 0-0 al “Maradona” Si complica la classifica dei partenopei, a quota 4 a meta' della League Phase di Champions

Al via l’82esima edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote MILANO (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata l’82^ Edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. “I numeri di quest’anno sono molto positivi. Prima di tutto, gli spazi espositivi sono sold out ormai da un paio di mesi. Ci sono 2.000 marchi, […]

Juric “Per battere il Marsiglia serve la gara perfetta” "A Udine un calo di prestazione ma fin qui l'Atalanta ha giocato bene"

Focus Banca del Fucino, la geopolitica delle valute sta cambiando volto ROMA (ITALPRESS) – Qualcosa di grosso si sta muovendo sui mercati finanziari internazionali. Il 2025 ha visto turbolenze senza precedenti negli ultimi decenni per quanto riguarda due asset in particolare, il dollaro e l’oro: nei primi sei mesi del 2025 la divisa Usa ha perso circa il 10% del suo valore rispetto alle maggiori valute […]

Cina: l’industria dei liquori tradizionali abbraccia la trasformazione digitale GUIYANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Nella provincia sud-occidentale cinese di Guizhou, famosa per il suo liquore dal caratteristico sauce-aroma, un mestiere storico sta conoscendo un nuovo alleato: l’intelligenza artificiale (IA). I mastri distillatori si affidano a dati e algoritmi per decifrare le complessità della produzione tradizionale, con l’obiettivo di controllare con precisione le sottili variabili che […]

Cina: commercio di servizi cresce del 7,6% nei primi nove mesi dell’anno PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – Il commercio dei servizi della Cina ha mantenuto una crescita costante nei primi nove mesi dell’anno, con importazioni ed esportazioni complessive che hanno raggiunto quasi 5,94 trilioni di yuan (circa 838 miliardi di dollari), con un aumento del 7,6% su base annua, ha riferito martedì il Ministero del Commercio. In particolare, le […]

Cina: aziende agroalimentari italiane vedono CIIE come porta d’accesso a mercato CARMAGNOLA (ITALPRESS/XINHUA) – Con l’avvicinarsi dell’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), le aziende agroalimentari italiane vedono nel prossimo evento di Shanghai una porta d’accesso strategica al secondo mercato di consumo più grande del mondo, portando sia i loro prodotti di punta sia nuove proposte per cercare opportunità di vendita e partnership.“L’esposizione ci consente […]