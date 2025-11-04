Castagnata di San Martino, sapori e cultura in piazza a Bastia Umbra

Bastia Umbra celebra l’autunno tra tradizione e poesia
Sabato 8 e domenica 9 novembre, Bastia Umbra si prepara ad accogliere la tradizionale Castagnata di San Martino, evento promosso dalla Pro Loco con il sostegno della Confcommercio locale. La manifestazione, ormai radicata nel calendario cittadino, trasformerà la piazza centrale in un vivace punto di ritrovo, dove il profumo delle caldarroste si mescolerà alla musica e alle voci della comunità.
Oltre alle immancabili castagne e al vino novello, i visitatori potranno gustare torta al testo con salsicce, bruschette con olio fresco e pane offerto da Ora Forneria, in un connubio di sapori che celebra l’autenticità del territorio. La piazza, recentemente rinnovata, ospiterà anche un’area giochi per bambini e momenti musicali pensati per coinvolgere tutte le generazioni.
La Confcommercio di Bastia partecipa attivamente all’iniziativa, distribuendo buoni regalo per le castagne ai clienti dei negozi aderenti, rafforzando il legame tra commercio e cittadinanza. L’obiettivo è chiaro: vivere il centro, riscoprendo il piacere dello stare insieme in un clima autunnale mite e accogliente.
Novembre, per la Pro Loco, è anche tempo di cultura. Il 13 novembre, presso l’Auditorium Sant’Angelo, si terrà la selezione delle poesie del Premio Insula Romana, mentre il 30 novembre, all’Umbriafiere, si svolgerà la cerimonia conclusiva della 48ª edizione del concorso letterario. Due appuntamenti che confermano l’impegno dell’associazione nel promuovere la scrittura e il pensiero creativo.
In un’epoca dominata dalla connessione digitale, la Pro Loco rinnova il valore della presenza fisica, offrendo occasioni di incontro che nutrono lo spirito e rafforzano il senso di appartenenza. La Castagnata di San Martino non è solo una festa del gusto, ma un invito a rallentare, a condividere, a ritrovarsi.
