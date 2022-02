Chiama o scrivi in redazione

Sballa il bullo, inaugurata Panchina Gialla, Panchina d’autore contro bullismo

stata inaugurata a Bastia Umbra oggi 7 Febbraio nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Panchina Gialla, una panchina d’autore contro il bullismo nello spazio verde dellagrado “Colomba Antonietti” realizzata dall’ artista Rosella Aristei. Un momento bello, carico di significato, con gli alunni che hanno letto ed interpretato poesie contro il bullismo, contro ogni sopraffazione, storie vere di personaggi conosciuti al grande pubblico e che sono state vittime bullizzate nella propria infanzia.

di Cinzia Mortolini

“Sballa il bullo” la scritta riportata dall’artista sulla panchina, il simbolo per riflettere, per dire “NO” al bullismo per lavorare insieme ad un progetto contro il bullismo e il cyberbullismo promosso dalla Scuola e dalle Istituzioni locali. Promotrice dell’iniziativa l’associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con il Gianluca Insinga Presidente Ancri sezione di Foligno/Valle Umbra (PG), tanti gli Insigniti della Repubblica presenti, gli assessori Daniela Brunelli (politiche scolastiche e sociali, pari opportunità) e Filiberto Franchi (sport e trasporti scolastici, servizi demografici), Stefania Finauro, Dirigente Scolastica Comprensivo 1 – Bastia Umbra, l’Artista e Presidente dell’Università Libera di Bastia Umbra Rosella Aristei e il testimonial Andrea Paris, l’artista umbro che ha vinto Tu si QueVales.

“Sensibilizzare insieme a voi ragazzi, combattere il bullismo con la dovuta preparazione da più punti di vista, combattendo sempre l’indifferenza, questo è quello che oggi stiamo e state facendo – ha affermato il Sindaco Paola Lungarotti – vi ringrazio, ringrazio la Dirigente e le insegnanti, l’artista Rosella Aristei che con i colori ha creato questo messaggio indelebile dalle nostre sensibilità, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il Sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli, tutti voi presenti per la partecipazione che è stata straordinaria e sentita, un segnale importante che vuole aprire la strada a molte altre iniziative su questo tema, urgente e importante”