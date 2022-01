Test diagnostici rapidi per gli studenti e le studentesse

Non ne siamo fuori, anzi la situazione è sempre più complessa difficile. Le Istituzioni comunque sono sempre in prima linea, tra i loro compiti quello di sostenere con attenzione e cura le necessità delle proprie comunità. Insieme ce la faremo.

Per gli studenti e le studentesse, in previsione del prossimo rientro scolastico, la Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’Assessore Paola Agabiti, “ai fini della ripresa regolare delle attività didattiche dell’anno scolastico 2021-2022, a partire dal primo gennaio e fino al 12 gennaio 2022, ha approvato l’estensione del Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi, su base volontaria e gratuita, per la identificazione di eventuali casi di positività al contagio da coronavirus, agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), svolti sia presso gli Istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, che presso le Agenzie formative autorizzate”.

I test potranno essere effettuati presso le farmacie private e pubbliche che hanno aderito all’accordo con la Regione Umbria.

Anche il Comune di Bastia Umbra ha riconfermato il suo contributo, grazie alla disponibilità di ben 10 volontari del gruppo comunale Protezione Civile, ad effettuare il tracciamento dei contatti, richiesto dalla Regione. Un supporto indispensabile per ricostruire i contatti che i positivi possono aver avuto risalendo così alla persone a rischio da contatto e provvedere ad avvisarle.

Una rinnovato impegno della Protezione Civile di Bastia Umbra che in questi due anni è stata sempre presente e pronta a rispondere alle istanze e alle necessità sia della comunità locale che regionale. Rinnovo i nostri ringraziamenti e i nostri apprezzamenti: senza tregua, sempre pronti.

Il Sindaco Paola Lungarotti