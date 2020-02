Asalb Pallamano Bastia Umbra, le ragazze hanno affrontato le rivali del Montecarlo

Bella vittoria per la squadra femminile dell’Asalb Pallamano Bastia Umbra nella Coppa Toscana Femminile. Le ragazze umbre hanno affrontato in trasferta le rivali del Montecarlo domenica 16 febbraio a S. Maria a Monte (PI) alle 16. La squadra bastiola è entrata subito in partita portandosi in vantaggio dall’inizio della gara ed ha mantenuto e incrementato il punteggio chiudendo l’incontro a proprio favore 16-8. Tutte le ragazze hanno offerto un’ottima prestazione, in particolare il portiere Giulia Rossi. Asalb Bastia Umbra: Andalò, Belloni, Dionigi, Muzhani, Pepsini, Perticoni, Poeta, Rossi A., Rossi G., All. Contini.