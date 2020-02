Mobilitazione voluta da Giorgia Meloni per raccogliere le 50.000 firme

Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia organizza a Bastia Umbra, come in molte piazze italiane, la mobilitazione voluta da Giorgia Meloni per raccogliere le 50.000 firme necessarie per portare in Parlamento un progetto di legge di iniziativa popolare su quattro temi. Il primo è l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini, il secondo l’abolizione dei Senatori a vita, l’introduzione del principio di Sovranità Italiana rispetto all’ordinamento dell’Unione Europea e infine l’inserimento di un limite massimo alla pressione fiscale.

Tutti i cittadini sono invitati a firmare al Banchetto di Bastia Umbra fissato per sabato 22 febbraio dalle 15.00 alle 19.00, Largo Pino Lancetti di fianco alla Chiesa di San Rocco.

All’appuntamento saranno presenti gli esponenti locali di Fratelli d’Italia./M.Morelli