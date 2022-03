Chiama o scrivi in redazione

Bastia 1924 – Lama si gioca sabato, partita anticipata, ore 15,15

BASTIA UMBRA – Bastia – Lama sarà anticipata a sabato 19 marzo alle ore 15:15. L’incontro sarà diretto dal signor Pietro Aloi della sezione di Gubbio. Sarà assistito nell’occasione da Federico Suriani della sezione di Perugia e Filippo Malacchi della sezione di Foligno. Il Lama è secondo in classifica con 52 punti e arriverà a Bastia con il nuovo allenatore Massimiliano Santececca, subentrato a Francesco Farsi dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa. Il Bastia, invece, è in piena lotta per evitare la retrocessione con 29 punti.