Search for: Search Button

Bastia Calcio batte, al Degli Esposti, per 4 a 1 l’AMC 98

Bastia Calcio – Al Degli Esposti il Ba­stia conquista la prima vit­toria stagionale (4-1 ai dan­ni dell’Amc 98) in una par­tita di grande intensità che vede i locali padroneggia­re per lunghi tratti. Nella prima frazione partono su­bito forte i ragazzi di Montecucco e al 3′ Corriale vie­ne servito in mezzo da Reka ma la sua conclusione finisce sul palo. Un primo tempo in cui nonostante l’avvio fulmineo non si ve­dono grandi occasioni, fi­no al 43′ quando il Bastia passa in vantaggio con Del Prete che raccoglie la sfera dopo che la conclusione di Corriale si era stampata sul palo e da due passi in­sacca l’1-0.

Il secondo tem­po inizia per i locali come si era concluso il primo, infatti, dopo appena tre minu­ti i bastioli raddoppiano sempre con Del Prete che chiude un uno-due con Donati e davanti al portie­re non sbaglia. Da lì in poi i ragazzi di Montecucco cercano di amministrare la partita sfruttando ogni oc­casione che si presenti lo­ro. Una di queste arriva al minuto 31 quando Squa­droni sbaglia il rinvio e ser­ve Corriale che alza la testa e calcia dalla trequarti a porta vuoto segnando il 3-0. Un Amc che d’altro canto non riesce quasi mai a impensierire De Vincen­zi tranne che con un tiro a giro di Castellone al 10′ del­la ripresa.

Nonostante tut­to però gli ospiti al minuto 44 trovano il gol della ban­diera quando, sugli svilup­pi di un corner, la palla vie­ne messa in mezzo e Grigioni da due passi insacca alle spalle dell’estremo di­fensore bastiolo. Gioia che dura solo un minuto, infat­ti, nell’azione successiva al gol, il Bastia cala il poker quando Bibi serve in area Donati che di testa fa 4-1 e mette in ghiaccio il risulta­to.

Promozione B Doppietta di Del Prete, poi i centri di Corriale e Donati. Grigioni solo per la gloria

BASTIA 4 AMC 98 1

BASTIA: De Vincenzi 6, Rosati 6.5, Reka 6 (25′ st Bibi 6), Sedran 6, Gambacorta 6, Santantonio 6, Buratti 6 (41’st Cozzali sv), Bengala 6.5, Donati 7, Del Prete 7.5 (46′ st Santucci sv), Corriale 7 (33’st Cirilli 6). AIl.

Montecucco 7

AMC 98: Squadroni 5,5, Grigioni 6, Busecchini 5,5 (1’st Bejtulahi 5.5), Sidouna 6, Biancori 5.5 (37’st Trequattrini s.v.), Cudini 5,5, Meacci 6 (31’pt Mangialaio 5.5), Cassetti 5.5 (11’st Sanoh 5.5), Cellulosi 5.5 (37′ st Montecchiani s.), Carissimi 5.5, Castellone 6. All. E. Montecchiani 5.5

Arbitro: Ciorba di Perugia 6,5

Reti: 43’pt e 3’st Del Prete, 31’st Corriale, 44’st Grigioni, 45’st Donati

Note: Ammonti Coniale, Reka

Alessandro Casagrande Contarti