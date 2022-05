Bastia Cup 2022, XX Edizione ai Nastri di Partenza

Giovedì 12 Maggio alle ore 18:15 con la partita della categoria Under 14 tra Bastia Calcio 1924 e Virtus Foligno prende il via la XX Edizione del Bastia Cup 2022 giunto alla sospirata XX Edizione dopo due anni di stop a causa della pandemia.Il Torneo prevede la partecipazione di 12 società presenti con le loro squadre in ciascuna categoria in gara: Under 12, Under 14 e Under 16.

Bastia Calcio 1924

Al termine delle gare di qualificazione per ogni categoria verrà disputato un triangolare che determinerà la vincitrice del Torneo.

La novità di questa edizione è l’introduzione del Trofeo Combinata che premierà la società che meglio si sarà comportata complessivamente in tutte e tre le categorie in gara.