Tre aziende umbre premiate per eccellenza al Deloitte Award 2025

Manini Prefabbricati, Susa e UmbraGroup tra i modelli del Made in Italy

(ANSA) – MILANO, 29 ottobre 2025 – Nel cuore della Borsa Italiana a Milano, la forza e il talento del Made in Italy parlano ancora una volta la lingua dell’Umbria. Tre imprese del territorio – Manini Prefabbricati, Susa e UmbraGroup – sono state premiate con il Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento assegnato da Deloitte Private alle aziende che si distinguono per capacità strategica, innovazione, sostenibilità e visione internazionale.

Il premio, realizzato con la collaborazione di ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, identifica le eccellenze imprenditoriali che hanno saputo coniugare stabilità e audacia in un contesto globale complesso, segnato da tensioni economiche e mutamenti tecnologici.

“Le imprese premiate rappresentano la resilienza del sistema produttivo italiano – ha dichiarato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private – e confermano come la qualità, la cultura aziendale e l’impegno etico siano oggi i veri motori della competitività”. Le valutazioni si sono basate su otto criteri fondamentali: strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura, governance e performance, responsabilità sociale, filiera, internazionalizzazione e cyber security.

Manini Prefabbricati, marchio storico dell’edilizia industriale, rinnova la sua presenza tra le “Best Managed” grazie alla capacità di innovare mantenendo solido radicamento territoriale; Susa, eccellenza nella logistica e nei trasporti, conferma la visione sostenibile e digitale che la contraddistingue; mentre UmbraGroup, la “new entry” di quest’anno, aggiunge la sua competenza tecnologica nel settore aeronautico e industriale, esportando ovunque l’esperienza umbra di know-how e affidabilità.

Come ha ricordato Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile del programma in Italia, “oltre l’80% delle aziende premiate continua a mantenere vivo il percorso di crescita intrapreso nelle precedenti edizioni: un segnale di solidità che fa scuola”.

Per l’Umbria, questo riconoscimento incarna orgoglio e prospettiva: radici solide, sguardo internazionale e capacità di innovare restando fedeli alla propria cultura del lavoro e responsabilità sociale.