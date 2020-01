Calcio, mercoledì recupero Follonica/Gavorrano vs Bastia 1924

Domani il Bastia sarà chiamato a un’altra lunga trasferta sul terreno del Gavorrano Follonica partita non disputata per maltempo lo scorso 22 dicembre

Ad arbitrare il recupero F.Gavorrano vs Bastia 1924, in calendario mercoledi 8 Gennaio (ore 14:30) allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Gavorrano , sarà il signor Alessio Angiolari della sezione di Ostia Lido. Sarà assistito nell’occasione da Marco Giudice della sez. di Frosinone e Matteo Ticani della sez. di Roma 2.