Calcio, serie D, vince il Grosseto sul Bastia per 2-1

da Lorenzo Capezzali

Vince il Grosseto sul Bastia per 2-1 e speranze ridotte per i locali in vista dei play out. Partita a doppia mandata per il toscani che di rimonta portano a casa la vittoria che vale molto in alto dietro la lepre Monterosi. La partita è stata obbiettivamente equilibrata nel primo tempo con il Bastia sparagnino in avanti tanto da portarsi in vantaggio al 9’ con Sylla. Un goal importante che dava al Bastia il binario di una sorpresa maiuscola. Il Grosseto si ricordava di essere una delle pretendenti alla lotta finale per il salto di categoria. Al 50’ Galligani riagguantava il pari a conclusione di un’azione ficcante. Ma non bastava il pari ai toscani che si buttano in avanti per raddoppiare. Boccardi al 50’ sigla il calcio di rigore del successo per 2-1.