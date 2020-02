Gli sporcaccioni seriali sempre in azione, Alex e il Movimento ripuliscono

di Alex Trabalza

E anche ieri domenica 9 febbraio abbiamo dedicato un’oretta o due del nostro tempo per raccogliere la dignità gettata a terra dai soliti sporcaccioni seriali. Eravamo ad un incrocio mistico che collega Cipresso, Ospedalicchio e Bastia quindi il comune interessato era Bastia. Abbiamo ovviamente trovato di tutto dalla stampante ai cuscini del divano, bottigliette di vetro e di plastica, gomme, parabrezza e anche molti sacchi di giornale con escrementi di cane o gatto che qualche allevatore butta per non smaltirlo correttamente.

Che dire una fila di sacchi Infiniti difficile da inquadrare anche nella fotocamera. Ho smesso da tempo di attaccare le amministrazioni ormai per la loro evidente inadempienza in ogni caso e preferisco attaccare direttamente lo zozzone seriale che è senza dubbio il primo e l’unico responsabile… ma non avete figli? nipoti? ma che pensate che se durante il lancio la fate franca poi è tutto risolto? questo schifo lo bevete e vi ci lavate voi e tutti quelli che l’ambiente lo rispettano. Ma non ve fate schifo?



noi non molliamo e in ogni caso continueremo questa battaglia all’infinito!

p.s. ringraziamo ecocave per averci regalato 2 rotoli di sacchi. Dico 2!

Grazie di cuore a tutta la squadra condividete per favore.