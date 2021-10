Concomitanza della partita Bastia – Castiglione del Lago con Eurochocolate

Al fine di evitare eccessivo affollamento dei parcheggi, l’Amministrazione invita i tifosi bastioli a raggiungere lo Stadio Carlo Degli Esposti con mezzi alternativi alla macchina.

Domenica 24 ottobre alle ore 15.00, per il Campionato Eccellenza, il Bastia Calcio affronterà il Castiglione del Lago.

Essendo l’orario in concomitanza con le ore di massimo afflusso di visitatori a Eurochocolate presso il centro fiere, per evitare un sovraffollamento dei parcheggi, l’Amministrazione invita i tifosi bastioli a raggiungere lo stadio Comunale in bicicletta, in motorino od anche a piedi. Ricordiamo inoltre che sarà a disposizione gratuita per tutti anche il trenino di collegamento Eurochocolate Umbriafiere – Extrachocolate Bastia Centro.

Il Sindaco Paola Lungarotti augura a tutti i tifosi una bella giornata di sport e un risultato positivo al Bastia Calcio.