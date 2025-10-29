Costano espugna Todi 2-1 e conquista la semifinale

Listini e Fagotti ribaltano l’iniziale vantaggio del Todi

Costano espugna Todi – Il match tra Todi e Costano, valido per l’accesso alla semifinale, si è chiuso con la vittoria degli ospiti per 2-1 al Franco Martelli di Todi. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 31’ del primo tempo grazie a Graziani, ma la formazione guidata da Mister Luca Maria Salemmi ha ribaltato il risultato con due gol nel primo e secondo tempo.

Il pareggio è arrivato al 48’ del primo tempo con una rete di Federico Listini, abile a sfruttare una disattenzione difensiva. Nella ripresa, precisamente al 41’ del secondo tempo, l’“eterno” Francesco Fagotti ha siglato la rete decisiva, permettendo alla sua squadra di assicurarsi il passaggio alla fase successiva.

L’incontro è stato vivace e combattuto anche a livello disciplinare, con ammonizioni distribuite tra Lepri, Lucaroni e Filippetti. Le squadre hanno schierato formazioni competitive: il Todi con Del Percio tra i pali e capitan Moracci in difesa, mentre il Costano si è affidato a Ferroni e Palmieri tra i titolari, con Salemmi alla guida tecnica.

Il successo permette al Costano di avanzare in semifinale, confermando la propria competitività e la capacità di reagire sotto pressione in trasferta.