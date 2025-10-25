Manutenzione urbana, Forza Italia incalza la giunta di Bastia

Critiche alla gestione post temporale e ai contratti in essere

riceviamo e pubblicamo da Giusy Grasso*

La coalizione civico-progressista al governo cittadino è finita nel mirino di Forza Italia, che denuncia una gestione carente e giustificazionista delle criticità urbane, in particolare dopo il violento temporale dell’ottobre 2025. Il gruppo consiliare d’opposizione contesta l’atteggiamento della maggioranza, accusata di evitare il confronto anche di fronte a evidenze concrete.

Secondo Forza Italia, l’intervento della cooperativa incaricata della pulizia delle caditoie, avvenuto il giorno successivo alla pioggia torrenziale, non sarebbe frutto di una pianificazione contrattuale, ma una reazione tardiva alle segnalazioni pubbliche. Il riferimento è a un post dell’11 settembre 2024, in cui la giunta prometteva tempestività e attenzione. Promesse che, secondo l’opposizione, si sono dissolte nel tempo.

«Ora siete voi al governo – si legge nel comunicato – e come tali dovete proporre soluzioni, non appellarvi al passato». Il gruppo ribadisce il proprio ruolo di vigile opposizione, sottolineando che segnalare le mancanze non è polemica sterile, ma contributo alla comunità.

La questione delle caditoie diventa emblema di una più ampia critica alla qualità della vita urbana, alla manutenzione preventiva e alla serietà amministrativa. Forza Italia contesta la narrazione della giunta, che giustifica ritardi e inefficienze con vincoli contrattuali, ritenuti superabili con volontà politica.

«Se davvero il contratto fosse rigido – incalzano – come si spiega l’intervento immediato dopo il temporale?». La domanda, posta con tono diretto, mira a smascherare quella che l’opposizione definisce una gestione reattiva e non proattiva, incapace di anticipare i rischi pur in presenza di allerte meteo ufficiali.

Il gruppo consiliare rivendica il proprio impegno nel raccogliere le istanze dei cittadini, che sarebbero sempre più delusi da una giunta che, a detta loro, ha abbandonato il terreno delle soluzioni per rifugiarsi in quello delle giustificazioni. «La cittadinanza saprà valutare – affermano – al di là delle etichette e dei proclami».

Forza Italia ribadisce il proprio ruolo di sentinella civica, pronta a monitorare, segnalare e comunicare, senza timore di apparire scomoda. «Non ci interessa il teatrino – concludono – ma il bene concreto della città».

*Segretario comunale Forza Italia

Bastia Umbra