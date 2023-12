Finali Memorial Sulpizi Giulietti: evento volley da non perdere

Finali Memorial Sulpizi Giulietti – Oggi è il giorno delle finali del Memorial Sulpizi Giulietti al PalaSir di Santa Maria degli Angeli. Questo evento segna la conclusione della dodicesima edizione del torneo nazionale, che ha visto la partecipazione di 24 squadre provenienti da tutta Italia. Ieri, queste squadre hanno dato vita a spettacolari partite di volley, attirando un numeroso pubblico.

Le finali si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00. Vogliamo ringraziare le amministrazioni locali e l’Associazione Giovanile Assisi per aver concesso l’uso degli impianti sportivi per questo evento.

Nella categoria under 14, le semifinali vedranno la sfida tra Fiamma Torrese (Napoli) e Mesagne Volley (Brindisi), e tra Lupi Santa Croce (Pisa) e Volley Silea (Treviso). Queste partite si svolgeranno alle ore 10:30 al PalaSir. La finalissima under 14 è in programma alle ore 15:00.

Per quanto riguarda la categoria under 16, il trofeo sarà conteso tra Volley Silea (Treviso) e Volley Giovanile Assisi. Queste squadre si sfideranno presso la Palestra Alessi di Santa Maria alle 10:30. Nello stesso orario, ma a Rivotorto, scenderanno in campo San Giorgio Volley (Piacenza) e Volley Arezzo. La finalissima under 16 è prevista per le ore 16:30.

Infine, nella categoria under 18, la prima semifinale vedrà in campo la squadra di casa del Bastia Volley contro la formazione toscana di Firenze Ovest. Questa partita avrà inizio alle ore 10:30 a Torgiano. Nell’altra semifinale, che si svolgerà a Cannara, si sfideranno Ambra Cavallini Pontedera (Pisa) e Pallavolo Fabriano (Ancona). La finalissima under 18 è in programma alle ore 18:00.

Dopo le finali, seguiranno le premiazioni di tutte le squadre. Per tutti gli appassionati di volley, questo è un appuntamento da non perdere! Tutti i risultati della giornata sono disponibili sul sito

https://umbria.portalefipav.net/risultati-classifiche.aspx?PId=7323 e sulle pagine social di BASTIA VOLLEY su Facebook e Instagram.