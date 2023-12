Asfaltatura a metà via Spoleto, un caso di figli e figliastri

Asfaltatura a metà – I residenti di Via Spoleto, una strada poco trafficata ma da sempre trascurata, hanno recentemente presentato una petizione al Sindaco. Questa petizione, firmata da 40 persone, chiedeva interventi urgenti per la sistemazione della strada, resa quasi impraticabile a causa dell’abbandono e dell’azione dei pini che hanno sollevato parti del manto stradale.

L’arrivo di un’impresa con le attrezzature necessarie per la manutenzione della strada aveva inizialmente suscitato speranze tra i residenti. Tuttavia, queste speranze sono state rapidamente deluse quando gli operai hanno rivelato di essere stati incaricati solo di “regimentare le acque meteoriche” nel primo tratto di strada, dove l’assenza di fossi laterali rende la strada impraticabile in caso di forti piogge, e di “dare una sistemata al resto”.

Un rappresentante dei firmatari ha cercato spiegazioni dal Sindaco, chiedendo perché fosse stato previsto un intervento parziale e non risolutivo per tutti coloro che transitano su quella via. La risposta, data in presenza dell’Assessore Santoni, è stata che “mancano i soldi” per sistemare tutta Via Spoleto, quindi i lavori si sarebbero limitati alla manutenzione del primo tratto per chi viene da Bastia e a una “sistemata” con la breccia per il resto.

A lavori eseguiti, è sorprendente notare che all’inizio della via è stato incatramato solo poco più della metà in larghezza, mentre l’asfalto nuovo termina appena dopo il primo nucleo di case. Chi abita oltre questo punto, si deve accontentare della sistemazione con lo stabilizzato delle buche presenti, intervallate dal catrame rimasto.

I residenti si chiedono: sono fortunati gli abitanti di quelle poche case? O sono sfortunati gli altri? Qualcuno ha santi in Paradiso ed altri no? Attendono fiduciosi una risposta dal comune, ma temono che tutto ci diranno tranne che a Bastia i cittadini si dividono in due categorie: Figli e Figliastri.

Firmato, I firmatari della petizione consegnata in comune a Dicembre 2022.