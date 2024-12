Grande successo per la 46° edizione dell’Invernalissima

Bastia Umbra, 15 dicembre 2024 – Una splendida giornata di sport ha caratterizzato la 46° edizione dell’Invernalissima, gara podistica di livello nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 900 atleti. L’evento, che si è svolto nella città umbra, ha avuto come protagonisti Gianfilippo Grillo e Silvia Tamburi, vincitori rispettivamente della categoria maschile e femminile della mezza maratona, corsa su un percorso di 21,097 km.

La competizione ha richiamato atleti da tutta Italia, confermando il successo e l’importanza di questa manifestazione nel panorama sportivo nazionale. La mezza maratona è stata una vera sfida per i partecipanti, che hanno affrontato un tracciato impegnativo, ma entusiasta di essere parte di un evento che da anni rappresenta un punto di riferimento per i podisti e gli appassionati di sport.

Grillo ha conquistato il primo posto con una prestazione eccellente, fermando il cronometro a un tempo di 1h 05’ 30”, mentre Tamburi ha dominato la gara femminile con un tempo di 1h 20’ 45”, mostrando un gran fisico e una preparazione impeccabile. Entrambi hanno ricevuto il caloroso applauso del pubblico presente, che ha seguito con passione ogni fase della competizione.

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, in primis agli organizzatori, ai volontari, alle associazioni e ai partner che, con dedizione e impegno, contribuiscono ogni anno a far crescere l’Invernalissima, rendendola un appuntamento fisso nel calendario degli eventi sportivi nazionali. Il supporto logistico e organizzativo è stato fondamentale per la buona riuscita della gara, che si conferma un esempio di collaborazione e impegno collettivo.

Un ringraziamento speciale è stato indirizzato agli atleti e alle atlete che hanno partecipato alla competizione, testimoniando con la loro presenza e performance l’importanza dell’evento e i valori di sportività e dedizione. La numerosa partecipazione dimostra come la passione per la corsa sia viva e presente, e come la voglia di mettersi alla prova, superando i propri limiti, rappresenti una delle motivazioni più forti per tutti i concorrenti.

La Città di Bastia ha voluto inoltre sottolineare come l’Invernalissima non sia solo una competizione sportiva, ma un evento che incarna i veri valori dello sport, come il sacrificio, la tenacia e il rispetto per l’avversario. Un messaggio di sportività che ha risuonato forte e chiaro tra tutti i partecipanti e il pubblico, che ha fatto sentire la propria vicinanza agli atleti, applaudendo con calore ogni performance.

Un’ulteriore menzione speciale è stata riservata alla Dott.ssa Roberta Gabrielli, Responsabile del Settore Farmacie del Comune di Bastia Umbra, che ha conquistato un eccellente secondo posto nella categoria SF40, fermando il cronometro a 1h 34’ 00”. La sua performance ha ricevuto l’ammirazione di tutti, testimoniando come anche i professionisti impegnati in altri settori possano eccellere in ambito sportivo, unendo la passione per la corsa alla vita quotidiana.

L’edizione 2024 dell’Invernalissima ha quindi confermato la sua crescita e il suo successo, consolidando ulteriormente la posizione di Bastia Umbra come una delle città più attive nel panorama sportivo regionale e nazionale. L’Amministrazione Comunale si è detta orgogliosa di ospitare ogni anno un evento che non solo promuove la pratica sportiva, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di comunità, di appartenenza e di sana competizione tra i partecipanti.

L’obiettivo per il futuro è quello di continuare a migliorare, mantenendo l’alta qualità organizzativa che caratterizza la manifestazione, e di attrarre sempre più partecipanti, sia a livello nazionale che internazionale. Il successo della 46° edizione ha dimostrato ancora una volta che la forza di eventi come l’Invernalissima risiede nella passione delle persone che li rendono possibili e nella voglia di dare vita a momenti unici di sport, divertimento e solidarietà.

Il Comune di Bastia Umbra ha infine annunciato che la preparazione per l’edizione 2025 è già iniziata, con l’obiettivo di rendere la gara ancora più partecipata e coinvolgente, sia per i corridori professionisti che per gli amatori. La speranza è che l’Invernalissima continui a crescere e a diventare sempre di più un evento simbolo di sportività e impegno per tutta la comunità.